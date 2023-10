Run In Lyon, un marathon au coeur de Lyon

Ligne de départ de Run In Lyon 2023 © Antoine Desvoivre

La course qui relie le Palais de Justice à la place Bellecourt en 5, 10, 21 ou 42 km a réuni 30 000 athlètes amateurs et professionnels.

La manifestation sportive Run In Lyon est conçue comme un événement ouvert à tous. Ses 4 parcours, le Marathon et Semi-marathon, le 10 km et 5 km propose des challenges variés pour les coureurs professionnels tout comme pour les amateurs.

Pour cette édition 2023 de Run In Lyon, ce sont les athlètes handisports qui ont ouvert la voie aux 30 000 coureurs, devant le palais de justice de Lyon.@runinfrance #LyonCapitale pic.twitter.com/QhwRLzwlK0 — Lyon Capitale (@lyoncap) October 22, 2023

Dès 8h 20, ce matin, les athlètes du championnat de France handisport sur 10 km ont ouvert la voie au départ du Palais de Justice du Vieux Lyon. Ce n'est qu'à partir de 8h 30 que les coureurs se sont élancés par groupes de niveau sur les différents parcours de la course. Ce sont les coureurs Élites qui, les premiers, ont foulé la piste menant à la place Bellecour, dans le second arrondissement de Lyon.

𝗟𝗲𝘀 𝘃𝗮𝗶𝗻𝗾𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝘂 𝗦𝗲𝗺𝗶 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗻𝗻𝘂𝘀 ! 🏆



Thibaut Imbert remporte le semi-marathon en 1h06’10’’ ! 🥇

Chez les femmes, c'est Anne-Sophie Chaume qui s'impose en 1h15’30’’ ! 👑



Félicitations à nos champions du jour sur le 21 km 👏 pic.twitter.com/uOW9C6B5qm — Run In Lyon by Harmonie Mutuelle (@runinfrance) October 22, 2023

Pour cette 13e édition, le Semi-marathon a vu Thibaut Imbert s'imposer en 1 h6'10. Chez les femmes, c'est Anne-Sophie Chaume qui l'emporte en 1 h15'30. Parmi les marathoniens, c'est Michael Bouché qui remporte l'épreuve en 2 h25'11.

Michael Bouché, Vainqueur du Marathon Run In Lyon 2023 à quelques secondes du départ. © Antoine Desvoivre

Une course éco-responsable

Pas d'or pour les champions de la course lyonnaise. En effet, les médaillés porteront du bois en rentrant chez eux. Les récompenses ont été fabriquées dans la région dans une optique éco-responsable.

Toujours dans une démarche d'engagement, une collecte de textiles est organisée sur l'événement au profit d'associations. Les denrées alimentaires non consommées seront quant à elles redistribuées aux Restos du Coeur.

Lire aussi : Les quatre parcours du Run in Lyon dévoilés