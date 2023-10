Perturbation du trafic, TCL s'adapte au marathon Run In Lyon

La manifestation sportive Run In Lyon réunira près de 30 000 coureurs ce dimanche à Lyon. Alors que les marathoniens prendront leur départ dès 8h30 le trafic TCL devra adapter sa circulation au parcours des sportifs.

Ce dimanche matin, de nombreuses lignes de bus seront perturbées par la manifestation sportive Run in Lyon. Afin de se repérer parmi les lignes tronquées ou déviées, Lyon Capitale a recensé une liste (non-exhaustive) des modifications sur les trajets TCL.

Le circuit de 42 km, empreinte les quais de Saône dans les deux sens entre le palais de justice et le pont Paul Bocuse, au niveau de Collonges-au-Mont-D'or. Les coureurs traverseront ensuite la Presqu'île par le 1er arrondissement pour rejoindre le parc de la Tête d'Or avant de redescendre le long du Rhône jusqu'à Gerland, puis Confluence pour finir place Bellecour.

Quelques déviations

Les lignes C1, C2 et C7, notamment, seront déviées respectivement entre "Saint Clair Square Brosset" et "Brotteaux", "Saint Clair Square Brosset" et "Parc Tête d'Or Stalingrad" et enfin "Girondins Yves Farge" et "Bastero Aquarium".

Beaucoup de lignes tronquées

La ligne C3 ne circulera qu'entre Part-Dieu et Vaux-en-Velin, le C10 et le C20 feront un terminus exceptionnel à Perrache, le C26 s'arrêtera à Grange-blanche. Le C13 quant à lui circulera en deux parties de "Grange Blanche" à "Gare Part-Dieu Vivier Merle" et de "Montessuy Gutenberg" à "Cuire".

De nombreuses autres lignes sont perturbées, la liste complète est disponible sur le site de TCL