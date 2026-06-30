Alors que les températures ont légèrement baissé depuis ce lundi après 12 jours de canicule, Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net, explique que ce répit pourrait être de courte durée. Des températures caniculaires sont attendues dès ce weekend à Lyon.

Lyon respire un peu mieux, mais ça ne devrait pas durer. Après avoir traversé une longue et éprouvante période de canicule ces 12 derniers jours, la température est très légèrement redescendue depuis lundi dans la métropole lyonnaise. Un répit relatif, puisqu'il fera encore 33 degrés ce mardi après-midi, mais qui pourrait surtout être de courte durée.

"Lyon va souffler seulement trois ou quatre jours avant de voir ses températures repartir à la hausse dès samedi" explique ainsi Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net. Si l'ensemble des prévisions confirme une nette hausse des températures pour le weekend, il devrait faire jusqu'à 36 ou 37 degrés lundi prochain. "On va probablement vers un nouvel épisode caniculaire" détaille le prévisionniste, tout en expliquant devoir "rester prudent car il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'intensité de ce nouvel épisode".

Une sécheresse exceptionnelle

Si la chaleur pourrait rester sur la région lyonnaise une grosse semaine, les températures pourraient atteindre les 39 ou 40 degrés en fin de période, juste avant le 14 juillet. "Pour l'instant, à partir du 12 juillet, c'est difficile de savoir ce qu'il va se passer", admet Guillaume Séchet. "Il est possible que cette chaleur s'accentue encore ou alors qu'elle laisse place à un temps enfin moins excessif".

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Si cette semaine devrait être moins éprouvante que la précédente, grâce notamment à un vent de nord qui permettra de mieux supporter les 32 degrés attendus vendredi ou 34 degrés samedi, la semaine du 6 au 12 juillet s'annonce particulièrement éprouvante. Les températures pourraient atteindre jusqu'à 39 degrés en fin de semaine et les nuits tropicales, avec un mercure ne descendant pas sous les 25 degrés, pourraient également faire leur réapparition, au grand dam des Lyonnaises et des Lyonnais.

"L'autre inquiétude à avoir, c'est la sécheresse qui va encore s'accentuer", s'inquiète Guillaume Séchet. La région lyonnaise n'a plus connu de pluies significatives depuis le 8 juin dernier. "On se dirige vers un gros mois sans pluie, c'est une situation exceptionnelle pour Lyon", conclut le prévisionniste. À Lyon d'ailleurs, certains arbres, sous l'effet de la chaleur, commencent déjà à perdre leurs feuilles, comme en plein cœur de l'automne. Alors que l'été ne fait que débuter.