Théâtre : trois spectacles à voir en janvier 

En plus des grosses productions théâtrales de janvier, nous vous proposons trois spectacles qui valent le détour !

Il viendra pas Indiana ?

Aurélia Dury présente à la Comédie-Odéon un seul-en-scène plein d’humour, où se mélangent rêve et réalité. Elle raconte la façon dont elle est devenue comédienne, guidée par ses rêves les plus fous, son “big dream” qui surgit dans son quotidien de directrice de production pour lui rappeler sa vocation d’artiste.

Tous les samedis jusqu’au 10 février à la Comédie-Odéon

Philippe Nesme dans La Chute au Théâtre François-Ponsard

La Chute

Le patron du théâtre de Vienne, Michel Belletante, propose une adaptation scénique du roman philosophique d’Albert Camus, La Chute. Un certain Clamence… Jean-Baptiste… se confie à un inconnu, dans un bar douteux d’Amsterdam. Comme une sorte d’exorcisme, s’écoule la longue confession de ce “héros des temps modernes” qui ne peut plus jouer le jeu du pouvoir et de l’apparence, et qui préfère la fuite, la chute, lucide (?), orgueilleuse et prophétique… Clamence sera interprété par l’excellent comédien Philippe Nesme.

Du 11 au 13 janvier au théâtre François-Ponsard (Vienne)

Joël Maillard

Résilience mon cul

Joël Maillard, artiste résolument inclassable, tente de joindre l’art du stand-up, souvent cantonné aux comedy clubs, et celui du monologue, de la performance théâtrale. Programmé dans le off du festival d’Avignon l’été dernier, il a en tout cas rallié à sa cause un public de théâtreux et un public amateur d’humour, prouvant ainsi que les deux sont bel et bien conciliables. Le sujet de ses élucubrations ? Lui-même bien sûr !

Du 17 au 19 janvier au TNG