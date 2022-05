L'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, désormais ministre délégué chargé des relations avec le parlement et à la vie démocratique, était à Lyon ce lundi 30 mai pour soutenir le plus jeune candidat macroniste de France aux législatives, Loïc Terrenes.

Le plus jeune candidat macroniste aux législatives, Loïc Terrenes, est lyonnais. Il a été investi par Renaissance (ex-LREM) dans la 2e circonscription du Rhône (une partie de Lyon 9e, une partie de Lyon 2e, et l'intégralité de Lyon 1er et Lyon 4e).

Ce lundi 30 mai, Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, est venu soutenir Terrenes entre Rhône et Saône. "Ca fait des années que je le connais. Je l'ai repéré. Il est très attaché à son territoire, très fin politique, il s'est engagé très jeune", explique Véran, désormais ministre délégué chargé des relations avec le parlement et à la vie démocratique dans le gouvernement Borne.

Terrenes, 25 ans, a notamment été conseiller politique d'Olivier Véran lorsque ce dernier était député de l'Isère. Il a aussi été conseiller aménagement et logement de David Kimelfeld lorsqu'il était président de la Métropole de Lyon.

"On ne veut pas les meilleurs pour nous, on veut les meilleurs pour la France"

"On va chercher des nouveaux visages, pas pour chercher la nouveauté. On veut les meilleurs. On ne veut pas les meilleurs pour nous, on veut les meilleurs pour la France", poursuit Véran à propos du jeune homme. "Ce nouveau mandat, qui doit répondre rapidement et efficacement aux priorités des Français a besoin de s’appuyer sur des députés de la majorité talentueux et travailleurs tels que Loic, avec qui j’ai eu le plaisir de collaborer", ajoute celui qui a été en première ligne lors de la crise sanitaire.

Terrenes et Véran ont notamment visité le restaurant d'application Vatel, dans le 2e arrondissement de Lyon, et le restaurant "Cuisines et dépendances", toujours dans le 2e arrondissement de Lyon, dirigé par le président de l'association de commerçants de Bellecour-Charité.

Semaine spéciale législatives sur Lyon Cap' :

Lire aussi :