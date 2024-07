849 664 suffrages ont été exprimés dans le Rhône lors du 1er tour des élections législatives anticipées. A qui ont-ils profité ?

Dans le Rhône, le RN fait son meilleur score dans la 11e circonscription (cantons de Condrieu, Givors, Mornant et Saint-Symphorien-d'Ozon) avec 25 371 voix (sur 68 931 suffrages exprimés) et son moins bon score dans la 3e circonscription (une partie des 3e, 7e et 8e arrondissements de Lyon) avec 7 938 voix.

Le Nouveau Front populaire fait son meilleur score dans la 2e circonscription du Rhône (1er et 4e arrondissements de Lyon et une partie des 2e et 9e) avec un total de 28 657 voix (sur 57 534 suffrages exprimés) et son moins bon score dans la 11e circonscription avec 15 765 voix.

Le camp présidentiel, quant à lui, obtient son meilleur résultat dans la 10e circonscription du Rhône (cantons de l'Arbresle, de Brignais, de Vaugneray et les communes de Charbonnières-les-Bains, Craponne, Marcy-l’Etoile, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières), avec un total de 23 963 voix (sur 74 298 suffrages exprimés) et son moins bon score dans la 14e circonscription du Rhône (Corbas, Feyzin, Solaize, Saint-Fons, Vénissieux et une partie de Saint-Priest), avec 6 996 voix pour Ludovic Almeras. Renaissance n’avait pas investi de candidat à Villeurbanne (6e circonscription du Rhône) mais soutenait Jean-Paul Bret qui s’est qualifié pour le second tour.

Les résultats du RN, du Nouveau Front populaire et du camp présidentiel dans le Rhône :

le RN comptabilise 222 683 voix dans le département du Rhône, soit 26,2% des suffrages exprimés

Participation : 71,94%

Les résultats du RN, du Nouveau Front populaire et du camp présidentiel en France :

le RN et ses alliés comptabilisent 10 625 662 voix, soit 33,15% des suffrages exprimés (9 374 460 et 29,25% RN + 1 251 2020 voix pour 3,9% de l'Union de l'extrême droite)

Participation : 66,71%