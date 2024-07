Comment rafraîchir la ville à la Part-Dieu ?

Durant la période estivale, les lieux de détente et de fraicheur sont les bienvenus à Lyon. Et si nous en profitions pour ouvrir notre regard sur notre vision de la ville ?

"Avec des étés plus longs et plus chauds, Lyon est l’une des villes françaises les plus impactées par le réchauffement climatique". C’est de ce constat que l’association lyonnaise Nomade Land organise une "balade urbaine" à la Part-Dieu pour développer une approche sensible des territoires urbains par l'art.

D'entrée de jeu, un tel choix peut surprendre : la Part-Dieu est l’un des quartiers les plus minéralisés de la ville. Et pourtant..Le quartier est en pleine évolution depuis 2022, notamment grâce à un vaste projet de rénovation axé autour de la végétalisation pour, explique le maire écologiste de Lyon "donner plus de places aux piétons et transformer ce quartier en quartier à vivre".

Organisé par Nomade Land, cette balade urbaine a pour but de croiser les regards sur l’espace urbain. L'association lyonnaise, créée en 2015, rassemble de nombreux architectes, géographes, paysagistes, historiens de l’art et artistes. Chacun d’eux apporte sa pierre à l’édifice en créant un espace d’échanges avec le public, tout en se promenant dans le quartier. Ainsi, la culture est diffusée à grande échelle et les territoires sont mis en valeur.

La balade urbaine "La Part-Dieu, rafraîchir la ville" se déroule samedi 6 juillet à 10h30. Le pitch : "une climatisation nouvelle génération avec un réseau de froid urbain, ou encore le choix des isolants, permettent de construire les bâtiments de demain. Dans l’espace public, une végétalisation dense comme le choix et la couleur des matériaux permettent de lutter fortement contre la chaleur. De la centrale de froid décarboné Mouton Duvernet aux nouveaux espaces publics renaturés, avec Nomade Land découvrons comment rafraichir la ville à la Part-Dieu".

Alors comment pouvons-nous adapter notre mode de vie et transformer les aménagements urbains et l’architecture ? Tel sera le maitre mot de cette balade urbaine.

A noter que cette promenade est ouverte à tous et gratuite.