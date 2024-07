Législatives : les taux de participation records dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes

En France, les taux de participation aux élections anticipées ont explosé dans la plupart des départements. Le Rhône s'inscrit dans la moyenne.

Avec 71,69% de participation, le taux de participation dimanche 30 juin, dans le Rhône, est en hausse de 18 points par rapport aux années précédentes, notamment en 2022, où seulement 50,58% des électeurs s'étaient déplacés. Dans les départements voisins, ce chiffre est également largement plus important :

Cantal : 71,93% en 2024 (53,80% en 2022)

Ardèche : 71,81% (53,42%)

Drôme : 70,68% (50,72%)

Isère : 71,03% (49,48%)

Loire : 69,12% (48,01%)

Haute-Loire : 72,45% (52,79%)

Puy-de-Dôme : 71,06% (51,59%)

Savoie : 71,12% (50,20%)

Haute-Savoie : 68,77% (45,68%)

Allier : 68,78% (50,93%)

Ain : 69,55% (47,92%)

Des écarts entre les départements français

Les départements dans lesquels les électeurs se sont le plus mobilisés sont le Finistère (68,26%), le Tarn (67,31%) et la Dordogne (66,82%). A l'autre bout de l’échelle, les départements où les électeurs se sont le moins déplacés sont : la Seine-Saint-Denis (47,04%), le Val-d’Oise (50,91%) et l’Essonne (50,53%). Hors Ile-de-France, c’est en Mayenne que l’on a le moins voté (51,36%). A titre de comparaison, en 2017, le taux de participation à la même heure s’élevait à 40,75%, année d’une très faible participation. Si l’on regarde encore en arrière, en 2012, 48,31% des électeurs s’étaient déplacés pour voter au premier tour des législatives. Un chiffre qui était de 49,28% en 2007 et de 50,51% en 2002.

Plus globalement, ces élections anticipées enregistrent un chiffre record du taux de participation, 66,71% contre 47,5% en 2022, c'est taux le plus fort depuis le premier tour des élections législatives de 1997.

