Élections législatives : tout savoir sur la 6e circonscription du Rhône avant le second tour

A quelques jours du second tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux d'un scrutin historique, circonscription par circonscription. Zoom sur la sixième.

Dans cette circonscription ne comprenant que la ville de Villeurbanne, le duel de gauche opposera le candidat LFI investi par le Nouveau front populaire, Gabriel Amard et le candidat dissident, ex-maire PS de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, soutenu par le candidat LR défait au premier tour Marc Fraysse.

Les qualifiés au second tour

Gabriel Amard (LFI / Front Populaire)

Jean-Paul Bret (PS)

Les résultats des précédents scrutins

Premier tour des élections législatives anticipées :

Gabriel Amard (LFI / Front Populaire) - 46,29%

Jean-Paul Bret (PS) - 19,94%

Délia Agus (RN) - 18,94%

Marc Fraysse (LR) - 12,29%

Joseph Basilien (Parti Equinoxe) - 1,29 %

Nadia Bouhami (Lutte ouvrière) -0,79%

Raphaëlle Mizony (NPA) - 0,31%

Téyi Kékéli Lawson Doute (sans étiquette) - 0,22%

Élections européennes :

La France insoumise : 25,2 %

Rassemblement national : 16,7 %

Parti socialiste : 16,6 %

Renaissance : 10,8 %

Les Écologistes : 9,9 %

Les Républicains : 5,9 %

Reconquête : 4,8 %

Premier tour des élections législatives 2022 :

Gabriel Amard, LFI : 41, 3 %

Emmanuelle Haziza, Horizons : 26,9 %

Michèle Morel, Rassemblement national : 10,8 %

Second tour des élections législatives 2022 :

Gabriel Amard : 55,5 %

Emmanuel Haziza : 44,5 %

L'enjeu : Jean-Paul Bret peut-il défaire Amard ?

Distancé au premier tour par Gabriel Amard qui a obtenu 46 % des voix, Jean-Paul Bret est néanmoins parvenu à éviter l'élimination et a certainement empêché la victoire du gendre de Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour. Le dissident aura néanmoins fort à faire pour l'emporter et devra compter sur les voix des électeurs de la droite et de l'extrême droite, délicat à assumer pour un candidat qui dit soutenir le programme du Nouveau front populaire mais vouloir proposer une alternative à LFI. Gabriel Amard devrait logiquement être réélu.