Lyon : la nouvelle piscine du LOU a ouvert ses portes à Gerland ce 28 juin

LOU Piscine a ouvert ses portes ce vendredi 28 juin et est désormais exploitée par UCPA Aqua Stadium.

Après trois ans de travaux, la piscine historique de Gerland a rouvert ses portes au public depuis ce vendredi 28 juin. Désormais exploitée par UCPA Aqua Stadium, pôle dédié aux destinations aquatiques de l’UCPA, association sportive reconnue d’utilité publique, elle propose une offre plurielle d’activités aquatiques, de bien-être et de fitness pour toutes et tous.

Une nouvelle offre sportive pour les Lyonnais

Cette nouvelle destination aquatique et fitness propose un large choix d'activités: aquabike, pilates, yoga, cours chorégraphiés et encore de nombreux loisirs. Le bassin extérieur, composé de 6 lignes d’eau et d’un nouvel espace bien-être, sera chauffé et ouvert toute l’année. Dans le bassin intérieur de 25 mètres et 4 lignes de nage, seront dispensés des cours de natation, des cours d’aquagym et d’aquabike. Au total, plus de 70 créneaux d'activités aquatiques et fitness sont encadrées chaque semaine.

Dans un communiqué, l'UCPA affirme "poursuivre ainsi son ancrage territorial avec l’exploitation de ce nouvel équipement".

L'apprentissage de la natation, une "priorité"

L'UCPA annonce également avoir répondu à la consultation lancée par la ville de Lyon pour accueillir les scolaires en proposant des créneaux dédiés à partir de septembre jusqu'à la dernière semaine de juin, et ajoute que "l’apprentissage de la natation est au cœur des missions du centre aquatique", proposant cinq créneaux par jour, quatre jours par semaine.

LOU Piscine est ouverte jusqu'à 21h tous les soirs, avec des tarifs qui diffèrent :

Tarif entrée adulte +18 ans : 6,50 €

Tarif réservé aux étudiants et -18 ans : 5 €

Tarif Entrée Famille (1 adulte + 2 enfants ou 2 adultes + 1 enfant): 15 €

Tarif réduit chômeurs, bénéficiaires RSA et personnes en situation de handicap : entrée à 3 €

Pour plus d'informations : https://www.ucpa.com/aqua-stadium/lyon

