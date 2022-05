Elu en 2017 avec l'étiquette LREM, Hubert Julien-Laferrière sera candidat en 2022 avec la bannière de la Nouvelle union populaire écologique et sociale dans la 2e circonscription du Rhône.

Ce n'est pas une surprise. Le député Génération écologie de Lyon, Hubert Julien-Laferrière, est bien candidat à sa réélection dans la 2e circonscription du Rhône (elle regroupe une partie des 9e et 2e arrondissements de Lyon, ainsi que la totalité du 1er et du 4e arrondissement).

Elu en 2017 avec l'étiquette LREM, Hubert Julien-Laferrière a ensuite quitté la majorité présidentielle pendant le quinquennat pour rejoindre Génération écologie, le parti présidé par Delphine Batho.

Pour ces élections législatives de 2022, Julien-Laferrière est investi par l'alliance de la gauche, la nouvelle union populaire écologique et sociale.

"Cette union, au-delà de nos divers parcours et de nos divergences, est avant tout un rassemblement, une opportunité historique de travailler ensemble à une alternative pour le pays. Face aux multiples divisions qui fracturent notre pays, j’ai la conviction que nos convergences et nos idéaux communs de sauvegarde du vivant, de justice, d’émancipation, de paix et de solidarité sont plus forts que ce qui nous a séparés jusqu’à présent", explique le député sortant de Lyon.

Le scrutin s'annonce très ouvert dans cette 2e circonscription du Rhône, où Mélenchon (34%) et Macron (31%) sont arrivés loin devant les autres candidats au 1er tour de la présidentielle. Jadot (8%), Zemmour (7,7%), Le Pen (7,2%) et Pécresse (5,3%) n'ont pas passé les 10%.

Lire aussi : "Népotisme, machisme", à Villeurbanne la candidate PS dénonce le parachutage du gendre de Mélenchon