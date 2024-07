(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Le candidat MoDem Dominique Despras a annoncé ce mardi soir qu'il avait finalement décidé de se retirer du deuxième tour des législatives dans la 8e circonscription du Rhône.

C'est une petite surprise à l'échelle du département du Rhône. Alors que la préfecture a communiqué à 18h20 la liste des candidatures déposées dans le Rhône pour le second tour des élections législatives, Dominique Despras a annoncé une heure plus tard sur ses réseaux sociaux, avoir décidé de retirer sa candidature. Alors même que cette dernière avait été déposée en préfecture.

"Force est de constater, depuis le premier tour, que nous représentions, avec ma suppléante, la seule force capable de remporter cette élection qui doit redonner une voix à notre circonscription" débute le candidat de la majorité présidentielle dans son message. "Or, il apparaît qu’aujourd’hui, Nathalie Serre, qui est arrivée en 4ème position, a pris la décision déraisonnable et dangereuse, de se maintenir au second tour. Les candidats de la gauche ont pris la même décision", poursuit-il.

"Nous conservons un esprit de responsabilité"

Dans cette 8e circonscription du Rhône, qui semblait aller tout droit vers une quadrangulaire historique pour le département, le candidat du Rassemblement National, Jonathan Géry était sorti vainqueur du premier tour avec 33,46% des voix, suivi par Anne Reymbaut, candidate PS du Nouveau Front Populaire (22,75%) et donc Dominique Despras qui avait récolté 21,18%. La députée sortante Nathalie Serre (LR) avait elle échoué à la 4e place.

Durant deux jours les tractations avaient été nombreuses et les trois candidats de la gauche, d'Ensemble et de la droite s'étaient renvoyés la balle, estimant tous être les mieux placés pour battre l'extrême droite au second tour.

"Parce que nous conservons un esprit de responsabilité et un esprit républicain, nous avons décidé de retirer notre candidature" explique ainsi Dominique Despras. Une candidature qui est pourtant bien présente dans la liste des candidats du deuxième tour communiquée mardi soir par la préfecture du Rhône. Malgré son retrait de dernière minute, Dominique Despras reste bien candidat aux yeux de la loi. Toutefois, aucun bulletin au nom du candidat ne devrait être mis à disposition des électeurs dimanche soir suite à ce désistement.

"Je remercie les 16 338 électeurs qui nous ont fait confiance. Je leur accorde la même confiance pour faire le bon choix dimanche. Chacun devra déterminer sa responsabilité à l’issue de ce scrutin" conclut le candidat macroniste. Si la quadrangulaire qui se dessinait offrait une voie royale pour le candidat du Rassemblement National, ce désistement de dernière minute va rebattre les cartes dans cette 8e circonscription. Reste à savoir vers qui les électeurs de Dominique Despras se tourneront dimanche prochain au soir du second tour de cette législative 2024.