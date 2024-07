Le nom des candidats en lice pour le deuxième tour des élections législatives qui se tiendra ce dimanche 7 juillet ont été officialisés mardi soir. Il y aura donc 6 triangulaires dans le Rhône. Voici les 4 chiffres à retenir avant ce deuxième tour.

6

Alors qu'il n'y aura finalement pas de quadrangulaire dans le Rhône, après le retrait de dernière minute de Dominique Despras dans la 8e circonscription, 6 triangulaires seront proposées aux Rhodaniens et Rhodaniennes dimanche soir dans les urnes. Un chiffre très haut si on les compare aux précédents scrutins. Lors des quatre précédentes élections législatives dans le Rhône (2022, 2017, 2012 et 2007) il n'y avait tout simplement aucune triangulaire au deuxième tour. La dernière triangulaire dans le département remonte au scrutin de 2002. A l'époque, trois candidats (PS, FN et UMP) s'étaient affrontés au deuxième tour dans la 13e circonscription du Rhône. Il faut remonter à l'année 1973 pour trouver trace d'autant de triangulaires dans le Rhône au deuxième tour des législatives. Cette année-là, six triangulaires avaient eu lieu dans le département.

7

C'est le nombre de duel qui auront lieu dans le Rhône dimanche au soir du second tour des législatives. Les duels Rassemblement National – Macroniste et RN – Nouveau Front Populaire seront les plus nombreux dans le Rhône. Les candidats d'Ensemble affronteront les candidats d'extrême droite dans les 10e et 11e circonscriptions. Le RN sera opposé au rassemblement des gauches dans les 13e et 14e circonscriptions et aux Républicains dans la 9e. Enfin, le parti du président Macron affrontera l'alliance des gauches dans la 2e circonscription.

11/14

Le Rassemblement National sera le parti dans le Rhône qui présentera le plus de candidats au second tour du scrutin législatif. Qualifié dans 11 circonscriptions, si on excepte la 3e circonscription dans laquelle Marie-Charlotte Garin a été élue dès le premier tour, le RN sera absent seulement dans les 2e et 6e circos.

A titre de comparaison, le parti présidentiel sera présent dans 8 circos, soit deux de moins que le Nouveau Front Populaire. Les Républicains maintiennent des candidats dans deux circonscriptions (la 9e et la 8e) tandis que le dissident PS Jean-Paul Bret sera présent au second tour dans la 6e circonscription.

5/10

Dans le détail, à gauche, c'est la France Insoumise qui sera le parti le plus représenté dans le Rhône au second tour au sein du Nouveau Front Populaire. Les Insoumis auront 5 candidats en lice contre 3 pour le Parti Socialiste (sans compter le dissident Jean-Paul Bret pas investi par le NFP) et 2 pour les Écologistes. Dans un territoire lyonnais, place forte des écologistes, ces derniers pourront se consoler en se disant qu'ils sont le seul parti de gauche à avoir fait réélire dès le premier tour une candidate dans le département (Marie-Charlotte Garin, dans la 3e circonscription).