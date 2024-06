Législatives : Candidats, enjeux... Tout savoir sur la 9e circonscription du Rhône

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux du scrutin, circonscription par circonscription. Zoom sur la 9e circonscription.

Bastion de la droite, la 9e circonscription du Rhône pourrait basculer à l'extrême droite. Elle regroupe 73 communes réparties en cinq cantons : Anse, Beaujeu, Belleville, Monsols, Villefranche-sur-Saône.

Les six candidats

Chantal Helly (Lutte ouvrière)

Alexandre Portier (LR), député sortant

Jean-Henri Soumireu-Lartigue (PS / Front Populaire)

Damien d'Autryve (Régions et Peuples Solidaires)

Antoine Laurent (Renaissance)

Patrick Louis (RN / Reconquête / LR)

Les résultats des précédents scrutins :

Élections européennes :

Rassemblement national : 34,33 %

Renaissance : 15,56 %

Parti socialiste : 11,24 %

Les Républicains : 9,05 %

LFI : 7,95 %

Reconquête : 6,6 %

Les Écologistes : 4,93 %

Second tour des élections législatives 2022 :

Les Républicains (Alexandre Portier) : 61,51 %

Renaissance (Ambroise Méjean) : 38,49 %

Les enjeux : un bastion des Républicains aux mains du RN ?

Dans cette circonscription aux mains de la droite depuis 1968, le Rassemblement national a atteint plus de 30 % des suffrages exprimés aux élections européennes. En 2022 déjà, le candidat d'extrême droite aux législatives avait obtenu 18,23 % des voix au premier tour. Pour ce scrutin anticipé, le parti de Marine Le Pen pourrait bien faire basculer le territoire en sa faveur et obtenir un siège de député supplémentaire.

D'autant que le parti Reconquête d'Eric Zemmour, qui a recueilli plus de 6 % des suffrages exprimés aux élections européennes, ne présente pas de candidat et se range derrière Patrick Louis, directeur scientifique de l'Issep, l'école de sciences politique de Marion Maréchal-Le Pen. Un scénario avec un second tour opposant une liste d'extrême droite au député sortant Alexandre Portier semble ainsi se dessiner. Dans ce cas, la dynamique risque de parler en faveur de l'extrême droite. La droite espère toujours qu'en milieu rural la prime au sortant fonctionne toujours pour conserver son bastion.

