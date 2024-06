Les incendiaires d'une école à Meyzieu se sont filmés et affichés sur les réseaux sociaux

Les auteurs présumés de l'incendie criminel de l'école Marcel-Pagnol à Meyzieu se sont filmés et ont partagé les vidéos de leurs actes.

Mercredi 19 juin à Meyzieu, un incendie d'origine criminelle s'est déclaré dans la groupe scolaire Marcel-Pagnol. Deux mineurs de 13 ans avaient été interpellés et placés en garde à vue dans la foulée. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement.

Les auteurs des faits se sont filmés et ont publié les vidéos de leurs actes sur le réseau social Snapchat. On peut ainsi les voir saccager le groupe scolaire et mettre le feu à une poubelle, avant de se rendre compte finalement quelques minutes plus tard des dégâts infligés.

Deux classes de l'établissement avaient été entièrement détruites. L'école est inutilisable pour une durée indéterminée. Afin que les élèves terminent l’année scolaire dans de bonnes conditions, la Région Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition les espaces libres du nouveau lycée Colonel-Arnaud-Beltrame, inauguré en septembre 2023. Au total, dix classes sont concernées, soit environ 240 élèves.