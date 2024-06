Les derniers tests effectués la semaine dernière sur la qualité de l'eau dans le Rhône sont positifs. La baignade devrait pouvoir se tenir le 30 juin prochain.

Alors que les températures estivales sont enfin présentes à Lyon et dans le Rhône, les Lyonnaises et les Lyonnais devraient pouvoir se rafraîchir en se baignant dans le Rhône ce dimanche 30 juin. Annoncée en mai dernier, l'expérimentation devrait pouvoir se tenir dans le cadre du Festival entre Rhône et Saône.

Les derniers tests effectués la semaine dernière sont encourageants et "révèlent une qualité satisfaisante" de l'eau, explique à Lyon Capitale la Mairie. Avec des "conditions météorologiques qui semblent également favorables", la municipalité espère pouvoir maintenir cette expérimentation au niveau du parc des berges, dans le 7e arrondissement, en face du quartier de la Confluence.

Une baignade possible de 11h à 18h

La baignade est prévue le 30 juin de 11h à 18h en présence de Grégory Doucet. Des tests seront par ailleurs effectués jusqu'au jour J afin de s'assurer de la fiabilité de l'expérimentation.

Un bassin naturel de 200 m2 sera donc mis en place et surveillé par des maîtres nageurs et un bateau pour accueillir, dès 10 ans, les Lyonnais. 100 personnes pourront se baigner à la fois, sans inscription, seul un bracelet sera remis à l'entrée.

Actuellement la baignade est officiellement interdite dans le Rhône et dans la Saône. Ce qui n'empêche pas chaque année de nombreux Lyonnais de se jeter dans le fleuve en plein été, parfois au détriment de la sécurité. En 2022 les secours ont réalisé 150 interventions dans les deux cours d'eau traversant la ville.