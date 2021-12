Lyon : deux nouvelles écoles occupées pour héberger des enfants sans toit 

Une affiche « un toit c’est un droit » placardée devant l’entrée de l’école Gilbert Dru (7e), occupée en novembre 2021 pour accueillir des élèves sans domicile et leurs familles.

À partir de ce mardi 7 décembre, des collectifs de parents et enseignants ont prévu d’occuper deux écoles de la ville de Lyon pour loger des familles et leurs enfants. Actuellement huit écoles abritent 27 enfants sans toit la nuit à Lyon.

Après l’école Mazenod, dans le 3e arrondissement de Lyon, lundi 6 septembre, c’est au tour de l’école maternelle Antoine de Saint Exupéry, elle aussi située dans le 3e, de faire l’objet d’une occupation la nuit. Selon le collectif Jamais Sans Toit, l’établissement sera "occupé à compter de ce mardi soir pour héberger une famille et deux enfants de 3 et 5 ans".

🔴L’école maternelle Antoine de Saint Exupéry #Lyon 3è arrdt. sera occupée à compter de ce mardi soir pour héberger une famille de 2️⃣ enfants de 3 et 5 ans. @MissStephLeg @SandrineRunel pic.twitter.com/wTcVlFnouu — Jamais Sans Toit (@jamaissanstoit) December 7, 2021

27 enfants hébergés dans 8 écoles

D’après Jamais Sans Toit, l’école Antoine Charial, dans le 3e, doit elle aussi être occupée pour héberger cinq enfants à partir de ce mardi. Le collectif précise qu’il s’agit actuellement de la 8e école à être occupée par des parents d’élèves et des enseignements, ce qui permet à 27 enfants de dormir au chaud la nuit. Les écoles Dru et Servet occupées respectivement du 8 novembre au 3 décembre et du 15 novembre au 1er décembre ont été libérées.

Le 24 novembre dernier, Allan Maria, militant du collectif est venu sur le plateau de Lyon Capitale TV pour parler de la situation de ces familles. "Il y a différents profils. On peut avoir des personnes en situation régulière et qui ont eu des aléas de la vie, des personnes qui viennent de se faire expulser ou des personnes en France depuis plusieurs années empêtrées dans des démarches administratives pour obtenir des papiers", avait-il détaillé.

