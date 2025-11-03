Actualité
Crématorium de Bron
La future entrée du crématorium de Bron. Crédit : Résonance architecture

Les crémations augmentent : le crématorium de Bron sera bientôt doté d'un nouveau four

  • par Loane Carpano

    • Afin de répondre à la forte demande concernant la crémation, le crématorium de Bron sera doté d'un nouveau four et de nouvelles salles d'ici décembre 2026.

    Au fil des ans, la crémation s’est imposée comme une pratique funéraire de plus en plus courante en France. Alors qu’en 1980, à peine 1 % des défunts étaient incinérés, ils étaient 47 % à avoir choisi cette option plutôt que l’inhumation en 2024.

    Dans la Métropole de Lyon, ces chiffres nationaux se confirment. Les équipements ne sont plus adaptés au volume de corps incinérés et les délais s'allongent pour les familles endeuillées : "A certaines périodes, les familles doivent attendre sept jours avant que le corps ne soit incinéré", indique Pierre Giraud, directeur du crématorium de Bron.

    Crématorium de Bron
    La future salle de cérémonie du crématorium de Bron. Crédit : Résonance Architecture.

    "Conserver l'intimité des familles"

    Pour répondre à cette saturation, la Métropole de Lyon a débuté en juillet dernier, un chantier d'extension de son crématorium situé à Bron. L'objectif de ce projet : "Pouvoir offrir des espaces plus adaptés aux familles et réduire leur temps d'attente", indique Pierre Giraud. Le projet prévoit la création d'un nouveau four et deux salles, pour un coût total de 5,6 millions d'euros.

    Organisé en sept phases, le projet inclut l'extension du crématorium existant, en empiétant sur l'espace bétonné précédant le bâtiment : "L'idée était d'intervenir sur le bâtiment sans dénaturer le site vert et paysager qui se trouve derrière", explique Wolfgang Hasne, maître d'oeuvre chez Résonance architecture en charge du projet.

    + 25% de capacité d'accueil

    Au sein du crématorium seront créées une salle de cérémonie et une salle de convivialité supplémentaires : "Il y aura trois salles de cérémonie, ce qui permettra de tenir trois cérémonies de manière simultanée, tout en conservant l'intimité des familles", explique le maître d'oeuvre. Un bureau d'accueil et un hall seront également installés dans les 423m2 de bâtiment créés.

    Four crématoire crématorium de Lyon
    Un nouveau four crématoire sera installé sur la gauche du bâtiment.

    En complément, un nouveau four crématoire sera mis en service, tandis que les trois existants seront entièrement renouvelés : "Ces nouveaux fours rejetteront moins de gaz et permettront un meilleur rendement", affirme le maître d'oeuvre. Alors qu'il fallait attendre près de 2 h pour brûler un corps, les nouveaux fours crématoires devraient en effet permettre d'incinérer un défunt en 80 minutes seulement. Un gain de temps et d'énergie.

    A l'issue de ces travaux, le crématorium devrait augmenter sa capacité d'accueil de 25% et réduire le délai d'attente à quatre jours pour les familles : "L'objectif sera de réaliser 4 800 crémations par an", indique le directeur du crématorium. Ces derniers devraient prendre fin en décembre 2026.

    A l'inverse du crématorium de Lyon, a gestion du crématorium de Bron n'est pas confié au pôle funéraire publique mais à la société privée Crématoriums de France. L’entreprise est notamment chargée de la maintenance des installations techniques, de la planification des crémations et de la mise à disposition d’espaces de recueillement pour les proches.

    Olivier Perreau Equita Lyon
    Clap de fin pour Equita Lyon avec un podium 100% tricolore

