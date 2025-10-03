Actualité
bruno bernard
Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités. (@Nathan Chaize)

Lyon : le conseil d'administration approuve le Plan de Mobilité du SYTRAL

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 2 octobre, le conseil d'administration a définitivement approuvé le Plan de Mobilité du SYTRAL. Fruit d'une concertation citoyenne, ce plan comprend plus de 70 projets d'actions, en faveur des transports collectifs.

    Après avoir fait l’objet d’une concertation avec les habitants et les élus des différents territoires du Rhône, le Plan de Mobilité (PDM) a définitivement été approuvé par le Conseil d’Administration. Il fait suite à la loi d'Orientation des Mobilités de 2019. Son objectif : répondre aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effets de serre et améliorer la qualité de l'air, tout en prenant en compte les spécificités locales de chaque territoire.

    Plus de 70 projets d'actions

    Au total, plus de 70 projets d'actions sont détaillés dans le Plan de Mobilité. Ces dernières devraient permettre de réduire le trafic routier, tout en développant les transports collectifs, dont le réseau ferroviaire, les mobilités actives et les alternatives à l'usage individuel de la voiture, comme le covoiturage.

    Parmi les principaux projets figurent notamment : la création de nouvelles liaisons dans l'agglomération lyonnaise, dont le projet de ligne de transport en commun vers Ecully et vers le plateau Nord prévu pour 2040. Mais aussi, la création de lignes de covoiturage complémentaires aux lignes existantes, la mise en place d'un service express régional métropolitain (SERM), ou encore, une multiplication des aires piétonnes à proximité des écoles.

    SYTRAL Mobilités indique "qu'entre 5 et 5,8 milliards d’euros sont ciblés pour les projets structurants de transports collectifs portés par SYTRAL Mobilités et 1,5 million d’euros pour accompagner les changements de pratiques de mobilité."

    Lire aussi : Métropole de Lyon : un plan de mobilité "exemplaire par son ampleur et ses impacts" à Marcy-L'Etoile

    Laisser un commentaire

