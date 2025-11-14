Le syndicat de police Alliance saisit la préfecture pour faire annuler le Lyon Antifafest

Le syndicat de police Alliance annonce avoir saisi la préfecture du Rhône afin de faire annuler le Lyon Antifest 2025.

Alors que la CGT Spectacle du Rhône dénonce la suspension, par le Pass Culture, de la billetterie du Lyon Antifafest, le syndicat de police Alliance annonce, lui, avoir saisi la préfecture du Rhône afin de le faire annuler.

Si les organisateurs présentent l’événement comme un festival antifasciste défendant les luttes sociales, féministes et antiracistes, le syndicat Alliance estime, quant à lui, que les messages véhiculés sont "ouvertement anti-police et anti-institutionnels". Et d’ajouter : "Derrière une apparence culturelle et musicale, cet événement relaie chaque année des discours hostiles aux forces de l’ordre et à l’autorité de l’État. (…) Dans un contexte social et politique déjà tendu, autoriser ce type de rassemblement revient à normaliser la haine anti-police et à banaliser les attaques contre les symboles républicains".

Alliance appelle donc à "la fermeté et à la responsabilité" et juge que le festival "n’a pas sa place dans une démocratie attachée à l’ordre républicain et à la sécurité de tous". Pour rappel, le festival doit se tenir les 11 et 12 décembre.

