Lyon : 480 collégiens et lycéens réunis pour un ciné-débat sur le cyberharcèlement 

Après avoir découvert le film TKT, les élèves lyonnais ont pris la parole pour questionner et comprendre le cyberharcèlement.

Sensibiliser les jeunes au cyberharcèlement est l'objectif porté par Orange et e-Enfance, association qui œuvre pour la protection des mineurs sur Internet. Ensemble, ils organisent dans toute la France des ciné-débats autour du film TKT, réalisé par Solange Cicurel, qui aborde directement et avec sensibilité la question du harcèlement scolaire.

Plus de 480 élèves lyonnais ont découvert ce film au cinéma Comoedia, les jeudi 13 et vendredi 14 novembre. Orange Belgique étant également coproducteur du film, Bernard Pellier-Cuit, directeur régional d'Orange, a pris la parole pour sensibiliser les jeunes aux dangers du harcèlement sur Internet : "Le cyberharcèlement fait que la pression ne baisse jamais. Tout le monde a son téléphone toute la journée voire la nuit, et ça pose un vrai problème. Orange, depuis longtemps, s'occupe de ce problème-là."

Après la projection, un débat de 45 minutes s’est ouvert, animé par Hélène Yep, intervenante de l’association e-Enfance. Elle a débuté en posant des questions sur le film auxquelles les élèves ont répondu avec enthousiasme.

"Est-ce que ça existe le harcèlement à double-sens ?"

À l'aise, plusieurs d'entre eux ont ensuite demandé à prendre le micro pour poser leurs propres questions : "En cas d'amende pour harcèlement, l'argent revient à qui, à l'État ?", demande un garçon. "Est-ce que ça existe le harcèlement à double-sens, quand la personne harcelée devient harceleuse ?", questionne une jeune fille, plus haut dans la salle. "Pourquoi Emma [personnage principal du film] demande le soutien de ses amis qui la rejettent, mais pas de ses parents ?", s'étonne une autre adolescente.

Des interventions spontanées auxquelles Hélène Yep a su répondre en abordant des notions essentielles : le droit à l'image, le rôle des adultes de confiance, ainsi que les différences entre harcèlement et cyberharcèlement. Elle a également rappelé que le harcèlement constitue un délit puni par la loi, pouvant entraîner une peine de prison et une amende pouvant atteindre 150 000 euros (lorsqu'il a conduit la victime à (tenter de) se suicider).

"Nous sommes là pour vous, toujours !"

Hélène Yep, intervenante de l’association e-Enfance.

Enfin, elle a conclu en rappelant que les bénévoles du 3018 (numéro d'urgence contre les violences numériques) étaient joignables tous les jours jusqu'à 23 h. "Nous sommes là pour vous, toujours !" termine Hélène Yep. À la sortie, des cartes rappelant le numéro d'urgence ont été distribuées aux collégiens et lycéens. Orange et e-Enfants préparent une nouvelle projection du film à Lyon le 20 janvier 2026.