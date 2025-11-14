Le Lyon Antifafest privé du Pass Culture : la CGT Spectacle dénonce une censure "à bas bruit"

La CGT Spectacle du Rhône dénonce la suspension, par le Pass Culture, de la billetterie du festival lyonnais d'ultra gauche Antifafest, à la suite d’une offensive en ligne de la fachosphère.

La CGT Spectacle du Rhône s’insurge contre la suspension de la vente des billets du Lyon Antifafest sur la plateforme Pass Culture. Selon le syndicat, cette décision intervient après une campagne menée par des comptes d’extrême droite sur les réseaux sociaux. Créé en 2013, le festival revendique un ancrage antifasciste et met en avant luttes sociales, féministes et antiracistes.

La CGT rappelle que des institutions culturelles lyonnaises, comme le TNG ou le CCO, ont déjà fait les frais de pressions politiques ces dernières années. Elle dénonce une "hégémonie culturelle" de l’extrême droite et s’inquiète que les autorités aient "cédé" si rapidement.

Le syndicat exige le rétablissement immédiat du festival sur le Pass Culture et affirme continuer à défendre "une culture résolument antifasciste".