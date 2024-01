Qualifié ce dimanche en huitième de finale de la Coupe de France, l'AS Saint-Priest affrontera Valenciennes pour le premier match de son histoire à ce niveau de la compétition.

C'est une belle histoire qui va se poursuivre encore un match au minimum. L'AS Saint-Priest affrontait ce dimanche Romorantin en 16e de finale de Coupe de France. Le club rhodanien, qui n'avait jamais dépassé ce stade de la compétition dans son histoire, s'est brillamment qualifié pour le tour suivant en écartant, à domicile et dans un stade Jacques-Joly en folie, le club du Loir-et-Cher 4-1.

A lire aussi : Coupe de France : Saint-Priest rejoint Valenciennes en huitièmes, l'OL recevra Lille

"Avant le match, on avait fait en sorte que les joueurs restent dans leur quotidien, pour ne pas les stresser plus que ça" débute Michael Napoletano, coach de l'ASSP. "Mais dès l'échauffement, quand on a vu le monde qui commençait à arriver au stade on a pris conscience qu'on allait jouer un match spécial, que c'était un match qui pouvait être historique pour le club". Un contexte qui a peut-être pesé, au début du match, sur les joueurs de Saint-Priest. "On a été un peu timoré pendant 20 minutes, avant de se libérer" reconnaît l'entraîneur du club de National 3.

"On va tout faire pour jouer notre 8e à domicile"

Au terme de 90 minutes parfaitement maîtrisées, les San-Priods, petit poucet de la Coupe de France, ont célébré avec leur public. "C'est un moment historique pour le club. Et c'est une grande fierté d'inscrire mon nom dans l'histoire de ce club qui compte tant pour moi" avoue Michael Napoletano au lendemain de la victoire. En huitième de finale, Saint-Priest accueillera Valenciennes, club de Ligue 2. Mais pourra-t-il jouer ce match au stade Jacques-Joly pour le premier huitième de finale de son histoire en Coupe de France ? "Pour l'instant, notre stade n'est pas homologué" explique Patrick Gonzalez, président du club. "On rêve de recevoir à domicile et on va tout faire pour". Des discussions ont été engagées dès dimanche soir avec la mairie de la métropole. "On va voir ce qui est possible, en fonction du cahier des charges que la fédération nous enverra" détaille le président de l'AS Saint-Priest.

Saint-Priest peut prendre les commandes en championnat

Si les joueurs ont après la rencontre fêté la qualification, leur entraîneur a rapidement voulu ramener tout le monde sur terre. "Je leur ai dit qu'il fallait vite devoir basculer sur le championnat. Il faudra mettre de côté cette victoire car on a une échéance importante qui arrive samedi". Saint-Priest affronte Hauts-Lyonnais en championnat. Un match qui pourrait permettre aux coéquipiers de Marco Essimi de prendre les commandes du groupe K de N3.

Ce weekend alors que l'ASSP poursuivait son rêve en Coupe, Lyon La Duchère a perdu à domicile, face à la réserve de Clermont Ferrand (2-4). Une victoire face à Hauts-Lyonnais samedi et les San-Priods passeraient ainsi en tête du championnat. "On va profiter encore quelques heures de la qualification avant de switcher vers le championnat" promet Michael Napoletano. Avec en ligne de mire la montée en National 2 à l'issue de la saison, véritable objectif du club rhodanien cette année.