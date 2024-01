Lyon : Casa Nobile va ouvrir un nouveau restaurant en Presqu'île

L'hôtel des ventes de la Presqu'île de Lyon en face de l'Hôtel-Dieu va accueillir un nouveau restaurant porté par les propriétaires de Casa Nobile.

La nouvelle ravira les adeptes de l'un des restaurants italiens de Lyon les plus prisés. Selon Lyon People, Jean Lonobile et son fils Pierre, propriétaires du restaurant Casa Nobile situé place de l'hôpital dans le 2e arrondissement de Lyon, auraient signé avec les Hospices civils de Lyon la reprise de l'hôtel des ventes situé à quelques pas de leur restaurant emblématique, rue Marcel Rivière.

Au total, le local dispose d'une surface totale de 662 m², dont 345 m² en rez-de-chaussée. Le projet ne devrait pas aboutir avant plusieurs mois alors qu'en parallèle, les Nobile seraient en cours de négociations pour reprendre le restaurant La Tassée situé rue de la Charité.

Casa Nobile va ouvrir un nouveau restaurant dans l'hôtel des ventes de Lyon. (Maps)

Pour mémoire, le chef de la pizzeria Casa Nobile et frère de Jean, Pierre Lonobile s'est éteint à l'âge de 56 ans en plein service le mardi 20 décembre 2022. C’est bien avec ce restaurant qu’il s’est taillé un nom à Lyon à partir de 2014, même s’il avait racheté avec son frère le Café des Jacobins dès 1999. L’année de l’ouverture de la Casa Nobile, son établissement "sicilien" et non "italien", cela lui était cher, il nous confiait "Je ne comprends pas. Les gens semblent surpris... Mais c'est simple, ce qu'on fait ! Ce sont des recettes familiales. C'est ce qu'on fait dans les familles siciliennes…"

