Les transports régionaux gratuits dès le 1er janvier 2027 pour les sapeurs-pompiers d'Auvergne-Rhône-Alpes

Les TER et cars régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes seront gratuits pour les 5 500 sapeurs-pompiers professionnels et aux 32 000 sapeurs-pompiers du territoire à compter du 1er janvier 2027.

À l’occasion du 132e congrès national des sapeurs-pompiers de France, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a annoncé ouvrir le dispositif Illico Sûreté aux 5 500 sapeurs-pompiers professionnels et aux 32 000 sapeurs-pompiers.

Concrètement, cela signifie que les TER et cars régionaux seront gratuits à compter du 1er janvier 2027 pour les sapeurs-pompiers du territoire. Cette extension représente un effort estimé à 1,5 million d’euros par an. La mesure "traduit une reconnaissance concrète de l’engagement des sapeurs-pompiers et renforce, dans le même temps, la capacité à porter les premiers secours dans les transports régionaux", souligne la collectivité dans un communiqué.

La Région renforce les moyens aériens

En parallèle, la Région a également indiqué renforcer les moyens aériens mobilisables par les SDIS pour prévenir et combattre les incendies sur l’ensemble du territoire régional, après les graves incendies qui ont touché le Dios, dans la Drôme, ou encore la Savoie cet été. Cette mesure vient prolonger l’action engagée en Savoie lorsque la Région a mobilisé 60 000 euros pour contribuer au déploiement de moyens héliportés supplémentaires.

"Ce choix, nous l’avons fait parce que les incendies de cet été nous ont rappelé combien ces moyens sont essentiels pour soutenir les équipes mobilisées sur le terrain. La Région prend sa part pour permettre aux sapeurs-pompiers d’intervenir plus rapidement et de mieux protéger les habitants comme nos territoires", déclare Fabrice Pannekoucke.

Lire aussi : Près de Lyon : une caserne de pompiers victime d’un cambriolage, la douzième depuis le mois d’août