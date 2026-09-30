Actualité
Congrès national des sapeurs-pompiers de France. Crédit : Région Auvergne-Rhône-Alpes

Les transports régionaux gratuits dès le 1er janvier 2027 pour les sapeurs-pompiers d'Auvergne-Rhône-Alpes

  • par LR
  • 1 Commentaire

    • Les TER et cars régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes seront gratuits pour les 5 500 sapeurs-pompiers professionnels et aux 32 000 sapeurs-pompiers du territoire à compter du 1er janvier 2027.

    À l’occasion du 132e congrès national des sapeurs-pompiers de France, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a annoncé ouvrir le dispositif Illico Sûreté aux 5 500 sapeurs-pompiers professionnels et aux 32 000 sapeurs-pompiers.

    Concrètement, cela signifie que les TER et cars régionaux seront gratuits à compter du 1er janvier 2027 pour les sapeurs-pompiers du territoire. Cette extension représente un effort estimé à 1,5 million d’euros par an. La mesure "traduit une reconnaissance concrète de l’engagement des sapeurs-pompiers et renforce, dans le même temps, la capacité à porter les premiers secours dans les transports régionaux", souligne la collectivité dans un communiqué.

    La Région renforce les moyens aériens

    En parallèle, la Région a également indiqué renforcer les moyens aériens mobilisables par les SDIS pour prévenir et combattre les incendies sur l’ensemble du territoire régional, après les graves incendies qui ont touché le Dios, dans la Drôme, ou encore la Savoie cet été. Cette mesure vient prolonger l’action engagée en Savoie lorsque la Région a mobilisé 60 000 euros pour contribuer au déploiement de moyens héliportés supplémentaires.

    "Ce choix, nous l’avons fait parce que les incendies de cet été nous ont rappelé combien ces moyens sont essentiels pour soutenir les équipes mobilisées sur le terrain. La Région prend sa part pour permettre aux sapeurs-pompiers d’intervenir plus rapidement et de mieux protéger les habitants comme nos territoires", déclare Fabrice Pannekoucke.

    Lire aussi : Près de Lyon : une caserne de pompiers victime d’un cambriolage, la douzième depuis le mois d’août

    à lire également
    Près de Lyon : le Festival Nouvelles Voix revient en octobre pour exposer des talents de la chanson

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les transports régionaux gratuits dès le 1er janvier 2027 pour les sapeurs-pompiers d'Auvergne-Rhône-Alpes 20:30
    Près de Lyon : le Festival Nouvelles Voix revient en octobre pour exposer des talents de la chanson 19:58
    Les candidats à l'élection présidentielle © Lyon Capitale
    Article payant Présidentielle 2027 : à Lyon, peu d’écuries et beaucoup d’embarras 19:20
    Les dégradations commises dans les lycées oscillent "autour de 200 000 euros" indique la Région Auvergne-Rhône-Alpes 18:55
    Dans la métropole de Lyon, le service Optibus va s’étendre à 31 communes supplémentaires 18:31
    d'heure en heure
    plan Loup
    Drôme : un loup abattu alors qu'il attaquait un troupeau dans le Diois 18:06
    Lyon : les urgences de la Croix-Rousse agrandies après 18 mois de travaux 17:42
    Lyon : le lycée Saint-Exupéry fermé ce jeudi après les affrontements survenus avec les élèves 17:17
    Autoroute A412 : la contestation comme les travaux s'intensifient 17:00
    Métropole de Lyon : la création d'une brigade de sûreté et la gratuité des transports pour les forces de l’ordre adoptées par le Sytral 16:50
    Blocus des lycées : Grégory Doucet appelle à la "désescalade" après les débordements à Lyon 16:22
    Melouka Hadj-Mimoune succède à Gabriel Amard comme députée du Rhône 15:56
    Lyon parmi les meilleures villes vintage d'Europe en 2026 15:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut