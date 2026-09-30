Lyon : le lycée Saint-Exupéry fermé ce jeudi après les affrontements survenus avec les élèves

La direction du lycée Saint-Exupéry (4e arr.) a annoncé que l’établissement sera fermé pour la journée de jeudi 1er octobre après les incidents survenus ce matin.

Après les affrontements survenus ce matin entre manifestants et forces de l’ordre, la direction du lycée Saint-Exupéry, situé dans le 4e arrondissement de Lyon, a annoncé que l'établissement sera fermé et que les cours se feront uniquement à distance demain, jeudi 1er octobre.

Dans un courrier envoyé aux parents d’élèves, que nos confrères du Progrès ont pu consulter, la direction indique que "compte tenu des éléments d’information en notre possession pour demain, et en lien avec les autorités académiques, l’établissement n’accueillera aucun élève le jeudi 1er octobre 2026. Tous les cours de demain auront donc lieu en distanciel."

Et d’ajouter : "Les autres personnels seront mobilisés dans l’établissement pour vous aider en cas de difficulté. En espérant que cette journée permettra un apaisement de la situation."

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75 interpellations en deux jours, Grégory Doucet appelle à la "désescalade"

L’agglomération lyonnaise est le théâtre de nombreuses mobilisations de lycéens depuis lundi, notamment dans l’Est lyonnais. Ce matin, la situation était particulièrement tendue dans le 1er arrondissement, du côté du lycée La Martinière Diderot. Laurent Wauquiez, conseiller spécial à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est rendu sur place ce mercredi pour dénoncer les dégradations. "Ce ne sont pas des lycéens qui sont dans un mouvement, mais des casseurs qui instrumentalisent tout ça. Une fois que des casseurs auront été identifiés, on les poursuivra en justice, on portera plainte et demandera réparation", a-t-il assuré.

Dans un communiqué, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a lui aussi appelé "sans réserve à la désescalade", qualifiant les violences de "pas acceptables." L’édile écologiste a toutefois rappelé que "depuis plusieurs jours, de très nombreux lycéens lyonnais se mobilisent pour réclamer de meilleures conditions d’études et le respect de la promesse républicaine : l’égalité" et estime que leurs "aspirations et revendications doivent être entendues".

À 15 heures, la préfecture du Rhône faisait état de 75 personnes interpellées depuis lundi, dont 30 aujourd’hui, et de 15 personnes blessées.

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