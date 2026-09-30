Drôme : un loup abattu alors qu'il attaquait un troupeau dans le Diois

Le loup a fait son retour dans le Rhône. © Pexels / Steve

Un loup a été tué dans la nuit du 26 au 27 septembre dans le Haut-Vercors drômois. L'animal se trouvait en situation d'attaque sur un troupeau.

Un nouveau loup a été abattu dans la Drôme. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 septembre, l'animal a été tué dans le Diois alors qu'il attaquait un troupeau domestique, indique la préfecture de la Drôme.

Le tir a été effectué par des lieutenants de louveterie dans le cadre d'un "tir de défense simple". L'éleveur concerné avait déjà mis en place des dispositifs destinés à protéger son troupeau contre les attaques de loups. La commune précise où l'intervention s'est déroulée n'a pas été communiquée.

Il s'agit du 14e loup tué dans la Drôme depuis le début de l'année 2026. À l'échelle nationale, 208 animaux ont été abattus dans le cadre des dérogations autorisées par l'État, pour un plafond fixé à 227 spécimens cette année. Les conditions de ces tirs sont encadrées par les arrêtés des 23 octobre 2020 et 23 février 2026.