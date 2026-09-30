Élu sénateur du Rhône, Gabriel Amard quitte son siège de député de la 6e circonscription. Sa suppléante, la socialiste Melouka Hadj-Mimoune, va lui succéder à l'Assemblée nationale.

Villeurbanne change de députée. Sans surprise, Gabriel Amard quitte son poste de député à l'Assemblée nationale après son élection dimanche dernier lors des sénatoriales. Le désormais sénateur LFI sera remplacé au palais Bourbon par sa suppléante, Melouka Hadj-Mimoune. L'ex-député de la 6e circonscription du Rhône avait recueilli 374 voix aux sénatoriales, permettant à La France insoumise de décrocher pour la première fois de son histoire un siège au Palais du Luxembourg.

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Militante socialiste depuis 2003, Melouka Hadj-Mimoune avait été choisie comme suppléante de Gabriel Amard en 2022 dans le cadre de la Nupes, puis de nouveau en 2024 avec le Nouveau Front populaire. Adjointe au maire de Villeurbanne chargée notamment du logement depuis 2020, elle est également conseillère métropolitaine depuis 2026.

Dans un communiqué, la fédération PS du Rhône se félicite de l'arrivée de celle qui devient donc, sa deuxième députée dans le département avec Sandrine Runel, députée de la 4e circonscription du Rhône. Assistante familiale de profession, Melouka Hadj-Mimoune a notamment construit son engagement politique autour "du droit au logement et de la lutte contre le sans-abrisme". Le PS souligne également qu'elle succède, côté socialiste, à Pascale Crozon, députée de Villeurbanne entre 2012 et 2017.