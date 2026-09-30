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Les candidats à l'élection présidentielle © Lyon Capitale
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Présidentielle 2027 : à Lyon, peu d’écuries et beaucoup d’embarras

  • par Paul Terra

    • À l’heure où les candidatures fleurissent, les élus locaux regardent l’échéance présidentielle approcher avec une grande prudence, à quelques exceptions près. Localement, les exécutifs sont tenus par des partis, LR, Les Écologistes ou le PS, amenés à jouer les seconds rôles. Les favoris de l’élection présidentielle comptent souvent peu de relais dans l’agglomération, dessinant un fossé entre la politique nationale et locale.

    Jean-Luc Mélenchon

    Ses soutiens

    Anaïs Belouassa-Cherifi (députée et conseillère municipale à Lyon), Gabriel Amard (député et conseiller métropolitain), Abdelkader Lahmar (député et maire de Vaulx-en-Velin), Idir Boumertit (député et maire de Vénissieux), Albert Lévy (conseiller municipal à Lyon), Laurent Legendre (conseiller municipal à Lyon), Laurent Bosetti (conseiller municipal à Lyon)

    En mars dernier, la stratégie municipale de Jean-Luc Mélenchon a plutôt payé dans la métropole de Lyon. Ses candidats ont ravi trois villes aux autres forces de gauche et le mouvement Insoumis, jusque-là gazeux, dispose désormais d’un enracinement. À Vaulx-en-Velin et Vénissieux, les élections pourraient toutefois être annulées par la justice et un nouveau scrutin devrait avoir lieu. D’une présidentielle à l’autre, Jean-Luc Mélenchon peut aussi s’appuyer sur quatre députés Insoumis élus en 2024 en partie grâce à la constitution du Nouveau Front populaire avec les autres partis de gauche.

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