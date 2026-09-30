Près de Lyon : le Festival Nouvelles Voix revient en octobre pour exposer des talents de la chanson

Du 6 au 17 octobre, le Festival Nouvelles Voix prendra place à Villefranche-sur-Saône et dans plusieurs communes du Beaujolais. 24 concerts sont prévus.

Le Festival Nouvelles Voix revient à Villefranche-sur-Saône et plusieurs communes du Beaujolais pour près de deux semaines de concerts, entre le 6 et le 17 octobre, consacrés aux nouveaux artistes. Cette année, 24 concerts sont programmés dans 10 lieux différents. Créé il y a plus de vingt ans par le Théâtre de Villefranche et la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône, le festival s’est donné pour objectif de faire découvrir au public des artistes au grand potentiel.

Des concerts dans tout le Beaujolais

Le festival débutera le mardi 6 octobre à Denicé, avec Lisa Claudie à la brasserie L’Affoleuse. Le lendemain, direction Cogny pour le concert de Tallisker dans l’église Saint-Germain. La programmation se déplacera ensuite dans plusieurs communes du territoire. Rächel, Namaaskar et Mr Meon se produiront à Jassans-Riottier le 8 octobre, tandis que Paolo sera à Vaux-en-Beaujolais le lendemain. Rächel donnera également un second concert à Theizé le même soir.

Le samedi 10 octobre, le festival fera étape à Tarare avec Incendie et Emrode, avant de reprendre le 13 octobre à Villefranche et Gleizé. Les trois dernières soirées se dérouleront au Théâtre de Villefranche. Mauvaise Bouche, Thibaut et Léman ouvriront le bal le 15 octobre. Le lendemain, Juste Shani, Zélie et Ebony (finaliste de la 12e saison de la Star Academy) se partageront la scène. Enfin, Ofé, Copycat et St Graal clôtureront cette édition le samedi 17 octobre.

Le Festival Nouvelles Voix a accueilli plusieurs artistes qui ont ensuite explosés aux yeux du grand public, comme Stromae en 2011, Clara Luciani, Juliette Armanet et Eddy de Pretto en 2017 ou encore Angèle en 2018. Plus récemment, en 2023, la chanteuse Zaho de Sagazan y avait livré une prestation.

Pour cette édition 2026, les billets sont proposés entre 5 et 45 euros, selon les formules, et sont en ligne sur le site de la billetterie.

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