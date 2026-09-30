Actualité
Les friperies ont la côte à Lyon. @Pexels

Lyon parmi les meilleures villes vintage d'Europe en 2026

  • par Corentin Lucas

    • L'agence de voyages TIU a publié un classement des meilleures villes vintage d'Europe sur l'année 2026. Lyon se classe à la 31e place.

    Les amateurs de friperies et de vêtements de seconde main pourront trouver leur paradis entre Rhône et Saône. Lyon est classée 31e des villes européennes où la mode vintage est la plus présente en 2026. Le classement, réalisé par l’agence de voyages TUI, s’intéresse à l’offre vintage et de seconde main dans plus de 3 100 villes européennes.

    Au total, 93 boutiques spécialisées dans le vintage et la seconde main ont été recensées dans la capitale des Gaules, faisant d’elle l’une des villes françaises les mieux représentées dans le classement, derrière Paris (1er), Saint-Ouen-sur-Seine (19e) et Marseille (24e). Lyon devance, en revanche, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes et Strasbourg. À noter que la France est très présente puisqu’elle possède 27 villes parmi les 100 premières.

    Pourquoi Lyon est à ce niveau ? Selon l’agence de voyages allemande TUI, c’est parce que "les amateurs peuvent combiner shopping vintage et découverte des traboules du Vieux Lyon". Pour établir son classement, TUI a combiné le nombre de magasins recensés avec leur note moyenne sur Google afin de calculer un score sur 100. Les données ont été récoltées en juillet dernier.

    Lire aussi : Lyon juste devant Saint-Étienne dans ce classement des villes "dog-friendly"

    à lire également
    Melouka Hadj-Mimoune succède à Gabriel Amard comme députée du Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Melouka Hadj-Mimoune succède à Gabriel Amard comme députée du Rhône 15:56
    Lyon parmi les meilleures villes vintage d'Europe en 2026 15:20
    Blocus des lycées : 75 interpellations et 15 blessés en deux jours dans le Rhône 15:10
    Lyon : l’opposition du 7e arrondissement demande un plan d’action pour la sécurité des commerces 14:44
    Run in Lyon
    Run In Lyon 2026 : tout ce qu’il faut savoir avant la course 13:17
    d'heure en heure
    "La Mouche" au théâtre Théo-Argence : une métamorphose spectaculaire  12:34
    Lyon : une matinée sous haute tension au lycée La Martinière Diderot 12:12
    Lyon : une mobilisation prévue ce mercredi pour dénoncer l’expulsion des 280 femmes et enfants de la place de Milan 11:57
    La préfecture de Saône-et-Loire
    Sécheresse : 2 millions d'euros débloqués pour les agriculteurs de Saône-et-Loire 11:19
    Tracteur sur la m6
    Après les lycéens, les agriculteurs mobilisés devant la préfecture du Rhône ce mercredi 10:51
    Lyon : Bolt lance une nouvelle option avec siège rehausseur pour les enfants 10:10
    pompiers en grève Lyon
    Le Mondial Secours et Protection s'ouvre en Haute-Savoie sous haute tension 10:03
    20 établissements bloqués et 44 interpellations dans le Rhône mardi, la mobilisation devant les lycées se poursuit 09:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut