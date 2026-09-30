Lyon parmi les meilleures villes vintage d'Europe en 2026

L'agence de voyages TIU a publié un classement des meilleures villes vintage d'Europe sur l'année 2026. Lyon se classe à la 31e place.

Les amateurs de friperies et de vêtements de seconde main pourront trouver leur paradis entre Rhône et Saône. Lyon est classée 31e des villes européennes où la mode vintage est la plus présente en 2026. Le classement, réalisé par l’agence de voyages TUI, s’intéresse à l’offre vintage et de seconde main dans plus de 3 100 villes européennes.

Au total, 93 boutiques spécialisées dans le vintage et la seconde main ont été recensées dans la capitale des Gaules, faisant d’elle l’une des villes françaises les mieux représentées dans le classement, derrière Paris (1er), Saint-Ouen-sur-Seine (19e) et Marseille (24e). Lyon devance, en revanche, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes et Strasbourg. À noter que la France est très présente puisqu’elle possède 27 villes parmi les 100 premières.

Pourquoi Lyon est à ce niveau ? Selon l’agence de voyages allemande TUI, c’est parce que "les amateurs peuvent combiner shopping vintage et découverte des traboules du Vieux Lyon". Pour établir son classement, TUI a combiné le nombre de magasins recensés avec leur note moyenne sur Google afin de calculer un score sur 100. Les données ont été récoltées en juillet dernier.

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