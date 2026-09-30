Dans la métropole de Lyon, le service Optibus va s’étendre à 31 communes supplémentaires

À partir du 1er janvier 2027, le service de transport adapté, nommé Optibus, va être étendu à 31 communes supplémentaires et ouvert aux personnes présentant un handicap psychique ou mental.

Ce mercredi 30 septembre, le Sytral a approuvé l’attribution du nouveau marché des services Optibus et Optiguide, lors du conseil d’administration. Le contrat, attribué à Keolis PMR Rhône, a été signé pour quatre ans, avec une année de prolongation possible. Son montant est estimé à un peu plus de 30 millions d’euros. Deux changements majeurs sont donc annoncés pour le 1er janvier prochain : l’élargissement du service à 31 communes supplémentaires et l’ouverture aux personnes présentant un handicap psychique ou mental.

"Une avancée majeure dans la politique d’inclusion"

Pour rappel, le service Optibus, mis en place en 1980, propose un transport à la demande de porte à porte pour les personnes qui ne peuvent pas emprunter le réseau TCL en raison de leur handicap. Jusqu’ici, il s’adressait aux personnes présentant un handicap visuel ou moteur.

Selon Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, cette évolution constitue "une avancée majeure dans la politique d’inclusion portée par Sytral Mobilités". "Ce contrat marque une nouvelle étape pour Optibus et Optiguide et plus largement pour l’accessibilité qui constitue une condition essentielle de l’égalité d’accès aux transports et fait partie intégrante du droit à la mobilité", a-t-elle expliqué.

Optibus compte actuellement près de 1 900 usagers ayant effectué au moins une course au cours de l’année. En 2025, plus de 100 000 trajets ont été réalisés grâce au service. 24 véhicules adaptés aux personnes en fauteuil roulant sont en service. Le trajet est facturé 2 euros.

Lire aussi : Métropole de Lyon : la création d'une brigade de sûreté et la gratuité des transports pour les forces de l’ordre adoptées par le Sytral