Actualité
L’éclipse a duré plusieurs minutes à Lyon ce mercredi. @Linkinitouille

Éclipse du 12 août : Lyon a retenu son souffle le temps d’un instant magique

  • par Corentin Lucas
  • 1 Commentaire

    • L’éclipse solaire a attiré des milliers de personnes mercredi soir à Lyon. Avec 93,8 % du Soleil masqué au maximum du phénomène, les Lyonnais ont pu profiter d’un spectacle à couper le souffle.

    Ce mercredi 12 août, des milliers de Lyonnais ont eu la chance d’assister à une éclipse solaire particulièrement spectaculaire. Au maximum du phénomène, à 20h21, 93,8 % du Soleil était masqué par la Lune dans la région lyonnaise.

    Un spectacle qui a suscité parfois des applaudissements, des cris et parfois même des pleurs chez les spectateurs réunis sur plusieurs points d’observation de l’agglomération. Au fort de Côte-Lorette, à Saint-Genis-Laval, des centaines de personnes se sont notamment retrouvées pour partager ce moment, visible depuis la France pour la première fois depuis 1999 dans de telles proportions.

    Le Mont Thou comme lieu parfait pour observer l’éclipse

    Pour profiter au mieux du phénomène, encore fallait-il trouver un endroit suffisamment dégagé. Le Soleil étant particulièrement bas sur l’horizon au moment du maximum, les hauteurs des Monts d’Or figuraient parmi les lieux privilégiés. Le Mont Thou, point culminant de l’agglomération lyonnaise avec ses 611 mètres d’altitude, a été littéralement pris d’assaut.

    Dès la fin de journée, des centaines de voitures se rendaient vers le sommet situé à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, causant des bouchons inhabituels. Des scènes similaires ont été observées au Mont Cindre. Dans Lyon même, la colline de Fourvière et les quais de Saône ont également accueilli de nombreux spectateurs.

    Une soirée qui s’est poursuivie sous les étoiles

    Une fois l’éclipse terminée, certains spectateurs n’ont pas immédiatement quitté leur point d’observation. La soirée s’est prolongée pour plusieurs d’entre eux avec l’observation de la pluie d’étoiles filantes, visible en raison de l’absence de la lune dans le ciel.

    Si d’autres éclipses pourront être observées dans les prochaines années, il faudra patienter jusqu’en 2081 pour assister à une éclipse solaire totale visible depuis la France.

    Lire aussi : Éclipse solaire du 12 août : "Quelques secondes peuvent suffire à brûler la rétine", alerte un ophtalmologue de Lyon

    à lire également
    À Bourg-en-Bresse, le campus de Lyon 3 achève sa métamorphose

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Bourg-en-Bresse, le campus de Lyon 3 achève sa métamorphose 14/08/26
    Lyon accueillera Les Sommets du Tourisme les 21 et 22 septembre prochains 14/08/26
    Olympique lyonnais - Groupama Stadium
    Football : le barrage de Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe classé à haut risque 14/08/26
    Isère : La medtech Twinsight lève 1,6 million d’euros et vise les États-Unis 14/08/26
    cour d'appel
    Lyon : la préfecture interdit un contre-rassemblement prévu face à la marche pour la "réémigration" 14/08/26
    d'heure en heure
    Un Vaudais nommé secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône 14/08/26
    Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
    Rhône : la préfecture interdit les rassemblements automobiles non déclarés ce week-end 14/08/26
    Villeurbanne : un homme chute du deuxième étage, la piste d'une tentative d'homicide privilégiée 14/08/26
    Le palais de justice de Lyon va accueillir le tournage du prochain film d'Yvan Attal 14/08/26
    Chantier Lyon-Turin : huit personnes mises en examen pour un projet d’action violente en Italie 14/08/26
    lac d'aiguebelette
    Où se baigner en toute sécurité autour de Lyon pendant le week-end du 15 août ? 14/08/26
    Grand Lyon Habitat recherche un food truck à installer dans le quartier Mermoz 14/08/26
    police lyon faits divers
    Lyon : un policier mordu au bras lors d'un contrôle d’un jeune bulgare 14/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut