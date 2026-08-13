Éclipse du 12 août : Lyon a retenu son souffle le temps d’un instant magique

L’éclipse solaire a attiré des milliers de personnes mercredi soir à Lyon. Avec 93,8 % du Soleil masqué au maximum du phénomène, les Lyonnais ont pu profiter d’un spectacle à couper le souffle.

Ce mercredi 12 août, des milliers de Lyonnais ont eu la chance d’assister à une éclipse solaire particulièrement spectaculaire. Au maximum du phénomène, à 20h21, 93,8 % du Soleil était masqué par la Lune dans la région lyonnaise.

Un spectacle qui a suscité parfois des applaudissements, des cris et parfois même des pleurs chez les spectateurs réunis sur plusieurs points d’observation de l’agglomération. Au fort de Côte-Lorette, à Saint-Genis-Laval, des centaines de personnes se sont notamment retrouvées pour partager ce moment, visible depuis la France pour la première fois depuis 1999 dans de telles proportions.

Éclipse en direct depuis le Lyonnais ! pic.twitter.com/mdoRdpMhFh — Lyon Météo (@LyonMeteo69) August 12, 2026

Le Mont Thou comme lieu parfait pour observer l’éclipse

Pour profiter au mieux du phénomène, encore fallait-il trouver un endroit suffisamment dégagé. Le Soleil étant particulièrement bas sur l’horizon au moment du maximum, les hauteurs des Monts d’Or figuraient parmi les lieux privilégiés. Le Mont Thou, point culminant de l’agglomération lyonnaise avec ses 611 mètres d’altitude, a été littéralement pris d’assaut.

Dès la fin de journée, des centaines de voitures se rendaient vers le sommet situé à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, causant des bouchons inhabituels. Des scènes similaires ont été observées au Mont Cindre. Dans Lyon même, la colline de Fourvière et les quais de Saône ont également accueilli de nombreux spectateurs.

Les lyonnais découvrent le Mont Thou, Saint-Cyr et Poleymieux avec l'éclipse... pic.twitter.com/PhRdjz5sIq — Mockingbird 🔰 (@RobinGlrd) August 12, 2026

Une soirée qui s’est poursuivie sous les étoiles

Une fois l’éclipse terminée, certains spectateurs n’ont pas immédiatement quitté leur point d’observation. La soirée s’est prolongée pour plusieurs d’entre eux avec l’observation de la pluie d’étoiles filantes, visible en raison de l’absence de la lune dans le ciel.

Si d’autres éclipses pourront être observées dans les prochaines années, il faudra patienter jusqu’en 2081 pour assister à une éclipse solaire totale visible depuis la France.

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