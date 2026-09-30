Lyon : les urgences de la Croix-Rousse agrandies après 18 mois de travaux

Après 18 mois de travaux, les urgences de l’hôpital de la Croix-Rousse ont été entièrement réorganisées, avec désormais près de 3 000 m2 de locaux.

Les urgences de l’hôpital de la Croix-Rousse font peau neuve. Après 18 mois de travaux, le projet CANU (Croix-Rousse Adaptation Novatrice des Urgences) a transformé le service des urgences qui accueille chaque année plus de 42 000 patients, et environ 120 passages par jour.

Le nouvel accueil des urgences de la Croix-Rousse. @HCL

Lancé en 2022, le chantier a coûté 6,5 millions d’euros. "À la Croix-Rousse, la transformation des urgences répond à une évolution concrète de leur activité et aux besoins d’un territoire en mouvement", explique Dominique Soupart, directrice du Groupement Hospitalier Nord des Hospices Civils de Lyon. À noter que l’activité des urgences a été maintenue pendant toute la durée des travaux.

Un service plus grand

Le principal changement concerne les surfaces. Le service passe de 2 200 à près de 3 000 m2. Le nombre de salles de soins augmente également, passant de 10 à 15. L’accueil a lui aussi été repensé, puisque sa superficie passe de 60 à près de 100 m2, tandis que le nombre de postes d’enregistrement est porté de deux à six. "Notre nouveau service, plus vaste, plus lisible et plus fluide, nous permet d’adapter davantage les prises en charge aux besoins de chaque patient", souligne le professeur Youri Yordanov, chef du service des urgences de la Croix-Rousse.

La salle d'attente a été agrandie. @HCL

La salle d’accueil des urgences vitales compte désormais cinq places, dont un poste isolé supplémentaire. Les locaux du SMUR ont aussi été agrandis.

Salle d'examen type des urgences. @HCL

"Les urgences sont un point d’entrée majeur dans notre système hospitalier", rappelle Raymond Le Moign, directeur général des Hospices Civils de Lyon. Selon lui, le projet doit permettre de renforcer les "espaces, organisations et coopérations" pour répondre aux besoins de la population. D’ailleurs, le projet d’agrandissement avait pour objectif d’accueillir le plus possible de patients en cas de situation de crise.

Salle d'imagerie type des urgences de la Croix-Rousse. @HCL

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