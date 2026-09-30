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Grégory Doucet, maire de Lyon (CM)

Blocus des lycées : Grégory Doucet appelle à la "désescalade" après les débordements à Lyon

  • par Corentin Lucas
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    • Plusieurs débordements ont été déplorés durant la mobilisation lycéenne à Lyon. Face à cela, le maire de Lyon, Grégory Doucet, appelle à ouvrir le dialogue avec les élèves et condamne les violences.

    Après une journée déjà marquée par plusieurs incidents mardi, de nouvelles tensions ont éclaté ce mercredi 30 septembre aux abords de plusieurs établissements de la métropole. Interrogé, le maire de Lyon, Grégory Doucet a déclaré que "depuis plusieurs jours, de très nombreux lycéens lyonnais se mobilisent pour réclamer de meilleures conditions d’études et le respect de la promesse républicaine : l’égalité !", tout en condamnant les violences. Il estime que leurs "aspirations et revendications doivent être entendues".

    La préfecture du Rhône a fait état à la mi-journée de plusieurs débordements, tels que des incendies de poubelles, des tirs de mortiers et des jets de projectiles visant les forces de l’ordre. Quinze personnes ont été blessées en deux jours, dont un gendarme et sept policiers, et 75 personnes ont été interpellées depuis mardi. Face à cela, Grégory Doucet estime que "les violences aux abords de plusieurs établissements ne sont pas acceptables" et appelle "sans réserve à la désescalade".

    Le maire veut rencontrer les lycéens

    Grégory Doucet souhaite qu’un espace de discussion soit ouvert avec les élèves. "J’ai demandé aux élus de ma majorité de se rendre sur place afin d’échanger avec la communauté éducative et les lycéens". Il annonce vouloir rencontrer lui-même les lycéens "dans les prochains jours".

    Rappelons que ce mercredi matin, la situation a dégénéré devant La Martinière-Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon. Une cinquantaine de jeunes ont tenté de bloquer l’accès à l’établissement. Des tirs de mortiers d’artifice ont été dirigés vers les forces de l’ordre. Les CRS sont intervenus et ont fait usage de gaz lacrymogène.

    Lire aussi : Après les lycéens, les agriculteurs mobilisés devant la préfecture du Rhône ce mercredi

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