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Cérémonie militaire du 14 juillet à Lyon (CM)

En images. Revivez la cérémonie militaire du 14-Juillet à Lyon

  • par Clémence Margall

    • La Ville de Lyon a organisé sa traditionnelle cérémonie militaire à l’occasion de la Fête nationale. Fanfare, défilé et village "Défense et Sécurité", revivez les grands moments de cette matinée.

    Avant le feu d’artifice prévu à 23 heures, le rendez-vous était donné ce mardi 14 juillet sur la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon, pour la traditionnelle cérémonie militaire de la Fête nationale. Au total, 320 participants sur les rangs avec 150 militaires, 30 gendarmes (dont 15 cadets), des douaniers, une vingtaine de sapeurs-pompiers, ou encore la fédération ATLAS étaient présents ce mardi matin.

    Lire aussi : Feux d'artifice, sécurité et circulation : tout ce qu’il faut savoir sur le 14 juillet à Lyon

    Placée sous le signe de la cohésion nationale, la cérémonie a d’abord été rythmée par une prise d’armes et une remise de décorations. La matinée s’est ensuite poursuivie avec la parade de la musique de l’Artillerie, dirigée par le capitaine Emmanuel Poux, entre reprises de musiques très "pop-culture" et de classiques tels que l’Hymne à l’amour d’Edith Piaf. La cérémonie s’est finalement clôturée une heure plus tard par le défilé des troupes à pied.

    Etienne Guyot, préfet du Rhône, aux côtés de Grégory Doucet, maire de Lyon. (CM)
    Alain Lardet, Gouverneur militaire de Lyon, lors de la cérémonie militaire du 14 juillet à Lyon (CM)
    Cérémonie militaire du 14 juillet à Lyon (CM)
    Remise de médailles lors de la cérémonie militaire du 14 juillet à Lyon (CM)

    À quelques pas de là, les Lyonnais étaient bien présents pour découvrir le village "Défense et Sécurité", ainsi que les nombreux engins et véhicules exposés pour l’occasion. Parmi eux, le CAESAR, le GRIFFON et le SERVAL ont émerveillé petits et grands, massés pour les prendre en photo. À 11 heures, les visiteurs ont même pu observer le passage de deux avions Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace au-dessus de la place Bellecour.

    Les Lyonnais sont nombreux au village militaire installé sur la place Bellecour pour le 14 juillet (CM)
    Véhicule de la gendarmerie, place Bellecour (CM)
    Voiture de collection de la gendarmerie, place Bellecour (CM)
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