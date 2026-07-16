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Sameer Al-DOUMY / AFP

Un jeune homme frappe des policiers de Villeurbanne : une mâchoire cassée

  • par Loane Carpano

    • Un jeune homme de dix-neuf ans a frappé trois policiers et cassé la mâchoire de l'un d'entre eux au commissariat de Villeurbanne.

    Une simple altercation entre deux hommes a viré au drame mardi 14 juillet. Ce jour-là, deux individus se disputant la propriété d'une trottinette, se sont rendus au commissariat de police de Villeurbanne, pour régler le litige. Un policier aurait alors rendu l'engin à l'un des deux hommes, ce qui n'aurait pas plu à l'autre. Ce dernier aurait alors tenté de récupérer la trottinette de force, avant de s'en prendre aux agents qui tentaient de les séparer.

    Selon le Progrès, l'homme âgé de dix-neuf ans aurait alors asséné plusieurs coups de poing aux policiers, faisant trois blessés. Parmi eux, un agent de 38 ans a eu la mâchoire fracturée et 45 jours d'ITT, un fonctionnaire de 33 ans a été blessé au visage et à une hanche et un policier de 38 ans présentait une morsure au bras

    Le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue.

    Lire aussi : Saint-Priest : un homme pris pour cible par des tirs, une enquête ouverte

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