Risques d’incendies : le préfet du Rhône interdit les feux d’artifice et les spectacles pyrotechniques, celui de Lyon reste autorisé

Le préfet du Rhône a pris ce vendredi 10 juillet un arrêté interdisant les feux d’artifice et les spectacles pyrotechniques jusqu’au 15 juillet, 8 heures, sur l’ensemble du département. Le spectacle de Lyon est maintenu.

Alors que les températures sont toujours autant caniculaires et que les risques d’incendies sont au plus haut en raison de la sécheresse, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a pris un arrêté ce vendredi 10 juillet interdisant les spectacles pyrotechniques, l’usage et le tir de feux d’artifice ainsi que les lâchers de lanternes volantes (dites célestes, chinoises ou thaïlandaises) jusqu’au 15 juillet, 8 heures, sur l’ensemble du département.

Pour rappel, Météo France a classé le Rhône en risque élevé de feux de forêt. Cette mesure vise donc à prévenir tout risque d’incendie, dans un contexte où les conditions climatiques accroissent la vulnérabilité des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Une dérogation possible

Les spectacles pyrotechniques et les feux d’artifices pourront toutefois être maintenus, à titre dérogatoire si certaines conditions sont respectées. La zone de tir devra être située "à au moins 500 mètres de tout espace naturel, agricole ou forestier" et des moyens de première prévention, ainsi que des personnels dédiés à la sécurité de l’événement distincts des effectifs du Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) devront être mis en place. Toute infraction à cet arrêté fera l’objet d’un procès-verbal et de poursuites conformément à la réglementation en vigueur, ajoute la préfecture.

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Le feu d'artifice de Lyon toujours autorisé

Alors que la Ville de Lyon a dévoilé ce vendredi matin les grandes lignes du spectacle prévu mardi 14 juillet, cette annonce aurait pu bousculer le programme. Contactée, la municipalité nous confirme toutefois que le feu d’artifice est bien "autorisé", ce dernier respectant les consignes de la préfecture du Rhône. Et d’ajouter : "À Lyon, nous avons une caserne de pompiers déportée à Fourvière pour la prévention incendie. Les sapeurs-pompiers sont donc au plus près si une intervention s'avérait nécessaire. Par ailleurs, et de façon systématique, un arrosage préventif est réalisé sur l'ensemble des points de tirs et sur le périmètre de retombées (réalisés par le SDMIS en collaboration avec les artificiers)." Deux visites de sécurité sont également prévues les 13 et 14 juillet, "en présence de l'ensemble des services de sécurité et secours."

La Ville de Lyon indique enfin être "en lien constant" avec les services de l’État "pour s'adapter en cas de changement de situation et/ou déclenchement d'alerte météo, ozone, incendie, etc." En déplacement à Saint-Priest, ce vendredi matin, le sous-préfet Lucas Turgis, a confirmé qu’"à l'heure actuelle, le feu de Lyon ne pose pas de difficultés majeures."

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