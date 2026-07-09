Face à l'absence de pluie et aux épisodes de canicule, le préfet du Rhône place l'ensemble des cours d'eau du département en alerte sécheresse.

La sécheresse s'aggrave dans le Rhône. Par un arrêté pris ce mercredi 8 juillet, le préfet Étienne Guyot a placé l'ensemble des cours d'eau du département du Rhône et de la métropole de Lyon, ainsi que la nappe de la Saône aval, en alerte sécheresse.

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En cause : l'absence de précipitations depuis le début du mois de juin, les épisodes successifs de canicule et des températures toujours très élevées. Les débits des cours d'eau sont désormais "bas pour la saison" et les prévisions météorologiques "ne permettent pas d'envisager une amélioration à court et moyen termes", indique la préfecture.

Ce passage en alerte entraîne de nouvelles restrictions. Les particuliers ne peuvent plus laver leur véhicule à domicile ni remplir une piscine privée pour la première fois. L'arrosage des jardins, potagers, espaces verts et terrains sportifs est interdit en journée, entre 10 heures et 18 heures (11 heures à 18 heures sur l'axe Saône). Le fonctionnement des fontaines à circuit ouvert est également suspendu.

La préfecture précise que les usages agricoles et industriels restent globalement autorisés mais encadrés. Des contrôles seront réalisés et les contrevenants s'exposent à une amende pouvant atteindre 1 500 euros pour un particulier.