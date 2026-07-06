Corentin Tolisso prolonge son contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2029

L’Olympique Lyonnais a annoncé ce lundi 6 juillet la prolongation du contrat de Corentin Tolisso jusqu'au 30 juin 2029.

Bonne nouvelle pour les fans. L'Olympique Lyonnais a annoncé ce lundi 6 juillet avoir prolongé le contrat de son capitaine Corentin Tolisso pour deux saisons supplémentaires, portant donc son engagement jusqu'au 30 juin 2029.

Une "évidence" pour ce dernier de "poursuivre l'aventure avec (son) club de cœur", écrit-il dans un communiqué. Et d'ajouter : "Porter ce maillot et être le capitaine de cette équipe est une grande fierté. J’aime le rôle que j’occupe au sein du groupe, aussi bien sur le terrain qu’auprès des plus jeunes. J’ai le sentiment d’avoir franchi un nouveau cap cette saison grâce au travail réalisé avec le coach. Je suis également convaincu par la nouvelle dynamique impulsée par Michele Kang, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean." L'OL s'est également dit "extrêmement heureux" de cette nouvelle.

Corentin Tolisso entre à l'OL en 2007, à l'âge de 13 ans, pour y être formé. Il rejoint ensuite le Bayern Munich en 2017, mais revient finalement dans la capitale des Gaules en 2022. "Depuis son retour, il s’est imposé comme l’un des leaders du vestiaire. Par son engagement, son exigence et son exemplarité, il joue un rôle essentiel au sein du groupe, accompagnant notamment les plus jeunes dans leur progression et la transmission des valeurs du très haut niveau", félicite le communiqué du club.

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