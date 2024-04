Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

L'OL en finale de Coupe de France, 440 postes en CDI à la SNCF à pourvoir, inauguration du premier tronçon de la Voie lyonnaise n°2 , bilan provisoire de l'opération anti-drogues "Place nette XXL"et gratuité des transports pour certains usagers...On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 1er au 7 avril à Lyon.

12 ans après, l'OL est de retour en finale de Coupe de France

Cela faisait plus d'une décennie que les supporters lyonnais attendaient cela. Et voilà, 12 ans plus tard, l'OL de retour en finale de Coupe de France. Il aura fallu batailler face à une courageuse équipe de Valenciennes malgré sa dernière place au classement de Ligue 2 et une très probable relégation en Nationale.

L'équipe de Pierre Sage s'est finalement imposée sur un score net et sans bavures (3-0). De quoi faire hurler de joie le public lyonnais qui n'a pas hésité à envahir la pelouse au coup de sifflet final. Des scènes de joies et de communion dans une saison où les Lyonnais seront définitivement passés par toutes les émotions.

Le 25 mai prochain, l'OL retrouvera le PSG pour, peut-être, décrocher le graal, arracher une place en coupe d'Europe et sauver une saison catastrophique il y a encore quelques mois.

440 postes en CDI à pourvoir à Lyon la semaine prochaine

Après avoir recruté 8726 personnes en 2023, le groupe SNCF poursuit ses recrutements. À Lyon, SNCF Voyageurs TER Auvergne-Rhône-Alpes va recruter 440 personnes en CDI. Un stand de recrutement sera organisé en gare de Lyon Part-Dieu les mardi 9 et mercredi 10 avril prochains, de 8h à 18h, du côté de la place Béraudier.

À cette occasion, des postes de contrôleur, d'agent de maintenance, de conducteur ou encore d'agent d'escale ferroviaire seront proposés. "Des profils, des expériences professionnelles et des niveaux de diplômes différents" sont recherchés, explique la SNCF dans un communiqué.

Si vous souhaitez postuler ou avoir des informations, vous pouvez contacter la SNCF ici : teraurarecrute@sncf.fr ou encore retrouver toutes les offres d'emplois sur www.emploi.sncf.com.

Le premier tronçon de la Voie lyonnaise n°2 inauguré en grande pompe

Le premier tronçon de la Voie lyonnaise n°2 entre le parc de la Tête d'Or et les Brotteaux à Lyon a été inauguré vendredi 5 avril. Cet axe qui doit relier Saint-Priest à Fontaines-sur-Saône d'ici 2026, puis Cailloux-sur-Fontaines à Mions sur 32 km en 2030 doit accueillir à cet horizon 20 000 cyclistes par jour. Un aréopage d'élus étaient présents à vélo pour parcourir quelques centaines de mètres, dont le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael.

44 arbres et 2 500 m2 de végétation basse ont ou seront plantés sur la portion de l'axe entre le parc de la Tête d'Or et l'avenue Berthelot. Au total et sur l'ensemble du tracé à horizon 2030, 159 arbres seront plantés et 14 000 m2 de bandes végétales créées.

"Place nette XXL" : 286 individus interpellés depuis le début de l'opération dans le Rhône

Enclenchées sur le territoire français par le gouvernement depuis le 25 mars, les opérations anti-drogue et contrôle du trafic "place nette XXL" se poursuivent dans le Rhône. La Préfecture du Rhône a mobilisé plus de 1200 policiers nationaux et gendarmes dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne, dans le quartier de Valmy à Lyon 9e, à Tarare, Irigny, Vaugneray, Francheville, Genas, Albigny-sur-Saône, Saint-Genis-Laval, L’Arbresle, Fontaines-sur-Saône et sur différents axes routiers et ferroviaires majeurs.

Au cours des différentes opérations menées depuis deux semaines, les forces de l'ordre ont procédé au contrôle de 8 118 personnes et de 5 765 véhicules, dont 97 ont été mis en fourrière. Elles ont également procédé à l'interpellation de 286 individus. 786 infractions diverses ont été relevées et 530 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées. De surcroît, 42 commerces ont été contrôlés, dont trois ont fait l’objet d’une fermeture administrative.

Métropole de Lyon : les transports gratuits pour certains usagers

Déployée depuis le 2 avril, l'offre promotionnelle "Découverte Mobilités" s'articule de cette façon : les habitants du Grand Lyon bénéficient de l'accès gratuit à l'un des services de transports de la Métropole de Lyon (TCL, Vélo'v, En Covoit' et En autopartage Citiz') pour une durée comprise entre 3 et 12 mois.

Attention toutefois, car il existe un critère d'éligibilité bien spécifique. En effet, l'offre s'adresse à toute personne majeure résidant dans l'une des 58 communes de la Métropole de Lyon et n'ayant pas souscrit à l'abonnement souhaité dans les 36 derniers mois (il est néanmoins possible d'activer l'offre pour les services que vous n'avez jamais testés).

La Métropole de Lyon espère séduire plus particulièrement les usagers habitués à circuler avec leur véhicules personnel en leur proposant une solution plus économique et moins polluante.