Douze ans après, l'OL de retour en finale de Coupe de France

Au terme d'un match maîtrisé, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 3-0 sur sa pelouse face à Valenciennes et a décroché sa qualification en finale de Coupe de France, 12 ans après son dernier sacre dans la compétition.

C'était une soirée que les milliers de supporters lyonnais espéraient belle. Dans une saison qui a vu l'OL longtemps lutter pour se maintenir en Ligue 1, les Gones avaient l'occasion de rejoindre, 12 ans après leur dernier titre, la finale de la Coupe de France 2024. Face à une équipe de Valenciennes en perdition en Ligue 2, les hommes de Pierre Sage ont su faire respecter la logique pour s'imposer largement 3-0 et faire chavirer un Groupama Stadium qui ne demandait que ça.

Après une première mi-temps où les coéquipiers d'Alexandre Lacazette se sont longtemps laissés endormir par le rythme des Valenciennois, et malgré quelques décisions arbitrales surprenantes de la part de Stéphanie Frappart loin du niveau attendu pour une demi-finale de Coupe de France, les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge, laissant craindre aux 56 000 supporters un scénario similaire aux quarts de finale pour la bande de Pierre Sage.

Lacazette débloque la situation

Face à Strasbourg le 27 février dernier, les Lyonnais avaient dû passer par la périlleuse séance de tirs au but pour se qualifier dans le dernier carré.

Alexandre Lacazette auteur d'un doublé face à Valenciennes en demi-finale de Coupe de France. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Mais cette soirée de mardi, devant un public chauffé à blanc, ne pouvait se terminer ainsi. Au retour des vestiaires, les Rhodaniens ont rapidement pris les choses en main, à l'image de Maxence Caqueret, précieux une nouvelle fois au milieu de terrain. Et qui d'autre qu'Alexandre Lacazette, capitaine du bateau lyonnais pour montrer la voie ? Bousculé par Cuffaut dans la surface, le numéro 10 de l'OL a transformé le penalty lui-même, en force, pour définitivement faire basculer la rencontre dans une autre dimension (1-0, 51e).

La communion au Groupama Stadium

Six petites minutes plus tard, c'est sur un enchaînement de grande classe dans la surface, et à la réception d'un centre de Caqueret que le capitaine lyonnais s'est offert un doublé en trompant Louchet à bout portant (2-0, 57e). La messe était dite. L'OL a alors géré tranquillement la fin de match face à une équipe de Valenciennes bien trop faible pour inquiéter sur la longueur, et malgré un but refusé en première période, des Gones en mission.

𝐒𝐂𝐄̀𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐉𝐎𝐈𝐄 😍🙌



Une 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de #CoupeDeFrance, ça se fête ! 1️⃣2️⃣ ans que les Lyonnais attendaient ça 🔴🔵#OLVAFC pic.twitter.com/8IwNNKAeY8 — Coupe de France (@coupedefrance) April 2, 2024

Gift Orban, remplaçant d'Alexandre Lacazette à l'approche du dernier quart d'heure, a alourdi l'addition après un magnifique travail de Rayan Cherki dans la surface (3-0, 75e). De quoi laisser aux supporters lyonnais un quart d'heure pour célébrer et entonner le classique "On est en finale" avant d'envahir la pelouse au coup de sifflet final. Des scènes de joies et de communion dans une saison où les Lyonnais seront définitivement passés par toutes les émotions.

Le 25 mai prochain, l'OL retrouvera le vainqueur du match entre le PSG et le Stade Rennais, deuxième demi-finale de cette Coupe de France. Douze ans après son dernier titre, les Lyonnais auront surtout l'occasion de transformer une saison qui s'annonçait tristement historique en quelque chose de grandiose. Pour le plus grand bonheur du peuple lyonnais.