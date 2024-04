Métropole de Lyon : les transports gratuits pour certains usagers

Avec l'objectif de réduire la circulation des véhicules polluants, la Métropole de Lyon diffuse son offre de gratuité des services de mobilités... sous certaines conditions et pour une durée limitée.

Déployée depuis le 2 avril, l'offre promotionnelle "Découverte Mobilités" s'articule de cette façon : les habitants du Grand Lyon bénéficient de l'accès gratuit à l'un des services de transports de la Métropole de Lyon (TCL, Vélo'v, En Covoit' et En autopartage Citiz') pour une durée comprise entre 3 et 12 mois.

Concrètement, les usagers devront choisir parmi les options suivantes : trois mois d’abonnement au réseau TCL ; deux trajets passagers par jour avec le service de covoiturage En Covoit’ pendant trois mois ; trois mois d’abonnement au service d’autopartage Citiz avec 75€ de crédits offerts ; un an d’abonnement à Vélo’v ; ou un an de mise à disposition d’un vélo Free Vélo’V pour les publics éligibles (étudiants, jeunes en parcours d’insertion ou en recherche d’emploi, de 18 à 25 ans).

Un critère d'éligibilité à respecter

Attention toutefois, car il existe un critère d'éligibilité bien spécifique. En effet, l'offre s'adresse à toute personne majeure résidant dans l'une des 58 communes de la Métropole de Lyon et n'ayant pas souscrit à l'abonnement souhaité dans les 36 derniers mois (il est néanmoins possible d'activer l'offre pour les services que vous n'avez jamais testé).

La Métropole de Lyon espère séduire plus particulièrement les usagers habitués à circuler avec leur véhicules personnel en leur proposant une solution plus économique et moins polluante. "En offrant un accès facilité aux solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Zone à Faibles Émissions, qui interdit depuis le 1er janvier 2024 les véhicules particuliers Crit’Air 4 dans un périmètre défini sur les villes de Lyon, Caluire, Villeurbanne, Bron et Vénissieux, et qui interdira les véhicules particuliers Crit’Air 3 au 1er janvier 2025".

Pour toute demande de souscription à l'offre "Découverte Mobilités", rendez-vous sur le site de TCL.

