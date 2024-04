Le premier tronçon de la Voie lyonnaise n°2 entre le parc de la Tête d'Or et les Brotteaux à Lyon a été inauguré vendredi 5 avril.

"Il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé qu'il y ait autant de monde pour inaugurer une piste cyclable !", se réjouit un élu écologiste alors qu'une bonne cinquantaine de personne est présente ce vendredi 5 avril pour inaugurer le premier tronçon de la Voie lyonnaise n°2 entre le parc de la Tête d'Or et Brotteaux, représentant 1,5 km de linéaire.

"Parfois on bataille mais à la fin on se met d'accord, c'est ça le travail que je vois entre la Métropole et la Ville" Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne Tweet

Cet axe qui doit relier Saint-Priest à Fontaines-sur-Saône d'ici 2026, puis Cailloux-sur-Fontaines à Mions sur 32 km en 2030 doit accueillir à cet horizon 20 000 cyclistes par jour. Un aréopage d'élus étaient présents à vélo pour parcourir quelques centaines de mètres, dont le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael.

La Voie lyonnaise n°2 au niveau du boulevard Stalingrad à Lyon. (@NC)

"Cette inauguration est symbolique puisqu'elle se fait sur un tronçon qui remplace un parking où les voitures ne bougeaient pas beaucoup (200 places de stationnement ont été supprimées sur le boulevard Stalingrad, Ndlr) et sur un aménagement qui n'était pas satisfaisant pour les cyclistes et les piétons", s'est félicité Bruno Bernard. 44 arbres et 2 500 m2 de végétation basse ont ou seront plantés sur la portion de l'axe entre le parc de la Tête d'Or et l'avenue Berthelot. Au total et sur l'ensemble du tracé à horizon 2030, 159 arbres seront plantés et 14 000 m2 de bandes végétales créées.

"Je veux le dire, ça se passe bien. Parfois on bataille mais à la fin on se met d'accord, c'est ça le travail que je vois entre la Métropole et la Ville", a insisté Cédric Van Styvendael. Et d'ajouter : "On inaugure une nouvelle entrée pour la ville de Villeurbanne, en laissant l'intégralité des voies voitures tout en faisant de la place aux piétons et aux vélos." Les travaux se poursuivent jusqu’à l’été 2024 sur le tronçon Vivier-Merle-Boulevard des Tchécoslovaques et continueront jusqu’au milieu d’année 2025 sur la partie Berthelot-États-Unis. D'ici à la fin de l'année 2024, 150 kilomètres de Voies lyonnaises seront réalisées ou en cours de réalisation a par ailleurs promis Bruno Bernard.