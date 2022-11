Le récap' de la semaine à Lyon : grève à Perrache, maire de Saint-Étienne et rats à Vaulx-en-Velin

La semaine a été riche à Lyon et dans la Métropole cette semaine. La grève des agents de nettoyage à Perrache se poursuit, le maire de Saint-Étienne fait encore parler de lui et des rats s'invitent dans une école de Vaulx-en-Velin...

La grève des agents de nettoyage de Perrache continue

Du côté de la gare de Perrache, les agents de nettoyage terminent leur septième semaine de grève. Mobilisés pour défendre leurs postes face à une décision de la Métropole de Lyon, les agents maintiennent le cap. Si bien que le maire du deuxième arrondissement de Lyon s'est rendu lui-même au centre d'échange pour faire le ménage...

Le maire de Saint-Étienne exclu des Républicains

Alors que Médiapart s'apprêtait à faire de nouvelle révélations sur les pratiques politiques de Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, ce dernier a saisi la justice. Son action, largement contestée par le média et sur les réseaux sociaux, a entraîné une censure de l'article. Les premiers agissements de Gaël Perdriau - un chantage à la sex-tape sur un collaborateur - lui ont valu une exclusion de son parti Les Républicains, le 24 novembre.

Des rats dans une école de Vaulx-en-Velin

Depuis le 18 novembre, l'école Lorca à Vaulx-en-Velin est fermée pour cause d'invasion de rats. L'école doit rouvrir le 28 novembre, après une complète désinfection et dératisation des lieux. Les parents, inquiets, avaient insisté auprès de la mairie pour obtenir cette "évacuation".

Pas de T-rex au musée des Confluences à Lyon

Le musée des Confluences à Lyon devait accueillir le squelette d'un T-rex mâle à partir du 16 décembre. Mais des recherches complémentaires sur son origine ont été requises, la rigueur scientifique entourant sa découverte étant remise en question. Une surprise alors que l’arrivée à Lyon pour un an du quatrième tyrannosaurus rex le plus complet jamais découvert, avec 73 % de son squelette fossilisé, avait été très largement relayée par le musée.

Le retour du marché de Noël de Lyon

Depuis ce samedi 26 novembre, le marché de Noël de Lyon bat son plein sur la place Carnot. Les visiteurs s'y sont pressés dès le premier jour pour découvrir en majorité des stands d'artisanat et de produits locaux. Pour favoriser un événement plus écoresponsable, la mairie avait imposé un cahier des charges plus strict aux exposants. Rendez-vous jusqu'au 24 décembre !

