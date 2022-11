Le marché de Noël de Lyon ouvre ses portes samedi 26 novembre. Une nouvelle allée met en valeur le savoir-faire des artisans locaux.

C'est la première fois que le marché de Noël de Lyon met en place une allée dédiée aux artisans locaux. Le nouvel organisateur du marché de Noël, la société majolane Féerie de Noël, et la Ville de Lyon, ont revu la structure du marché. Cette nouvelle allée permet de mettre en valeur le savoir-faire local des artisans.

"Nous n’avions pas envie qu’il y ait trop de stands qui viennent de partout dans le monde, alors qu’il y a des artisans et des commerçants de notre région qui n’attendent que ça de pouvoir vendre sur le marché de Noël", explique à Lyon Capitale, Camille Augey, l’adjointe au maire de Lyon en charge du projet.

Les artisans se disent ravis de cette démarche : "l'organisateur a vraiment été à l'écoute de nos projets et on voit qu'il y a un effort du côté de la ville, qui est aussi demandeuse de plus de local", souligne Delphine Didier, responsable des chalets d'artisans.

Dix chalets d'artisans

Les organisateurs du marché de Noël de Lyon ont donc prévu dix chalets pour dix artisans, dont Christine Vadam, labellisée "Fabriqué à Lyon" par la Ville de Lyon. Teintures naturelles sur vêtement, sculpture d'animaux, mode et vêtement, peinture sur de la soie, verrerie d'art, ou encore sculpture sur bois et bijoux en ardoise gravé, teinture végétale... Les Lyonnais pourront découvrir des produits originaux, conçus et fabriqué par l'artisan.

Pour certains d'entre eux, le marché de Noël est le moment le plus important de l'année. C'est le cas de Delphine Didier. Avec sa marque, de Del'ph de Revel Créations, elle conçoit sa collection hiver depuis le mois de mars : "je travaille des mois à l'avance exprès pour le marché de Noël." Delphine vend uniquement des pièces dédiées à la saison hivernale : chapeaux, bonnets, gants...

Démos de savoir-faire

Parmi les produits vendus par les artisans, Véronique Brun fabrique des sculptures et peinture animalière à l'aide d'un fil de fer et de papiers. "Je m'inspire de la culture préhistorique et aborigène pour créer mes sculptures. Je travaille ensuite avec de l'acrylique, certains de mes modèles sont aussi vernis ou encore travaillé au point", explique l'artisan.

Tout au long du marché de Noël, les artisans organiseront, jusqu'à deux fois par semaine, des présentations et des démonstrations de leurs savoir-faire. Landon Doumé, souffleur de verre et verrier d'art est impatient de montrer son savoir-faire au public : "pour mon premier marché de Noël, je vais pouvoir montrer aux passagers comment je souffle du verre pour le transformer en bijou".

