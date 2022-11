L’école de Vaulx-en-Velin infestée par les rats fermée pendant une semaine

Fermé dès le 18 novembre en raison d’une infestation de rats, l'établissement scolaire Lorca ne rouvrira que le 28 novembre le temps d’attraper les rongeurs et de désinfecter les lieux.

Depuis septembre, la présence de rats dans les locaux de l'école maternelle Lorca à Vaulx-en-Velin dérange, non seulement les enseignants et les têtes blondes, mais aussi les parents de ces derniers, inquiets de laisser leur enfant cohabiter avec des nuisibles. Odeurs, grignotages intempestifs et rats qui gambadent sans vergogne dans les couloirs, la situation était devenue intenable ces derniers temps.

Réouverture le 28 novembre

Face aux plaintes et à la prolifération des animaux la municipalité de Vaulx-en-Velin avait fermé l’établissement le 18 novembre. Présente sur le plateau de BFM Lyon ce lundi 21 novembre, la maire de la commune Hélène Geoffroy a précisé que cette fermeture se poursuivrait toute la semaine. "Une action mécanique est menée pour attraper les rongeurs et les déloger de leur terrier. Nous allons fermer l’école une semaine pour finir ce travail dans de bonnes conditions", a expliqué l’élue socialiste.

Avant la réouverture prévue le 28 novembre le mobilier nécessaire sera racheté et le site désinfecté. En attendant les "enfants sont accueillis dans un lieu d’accueil de loisirs" pour ne "pas mettre en difficulté les parents", a insisté Mme Geoffroy.