Mornant : trente jeunes bannis de la piscine après des incidents

Lundi 1er juillet, une trentaine d’adolescents ont semé le désordre au centre aquatique Les Bassins de l’Aqueduc à Mornant. Leur comportement a conduit à leur exclusion pour toute la saison estivale.

Le premier jour d’ouverture de la piscine a tourné court pour une trentaine de jeunes âgés de 13 à 16 ans. Venus en groupe, ils ont rapidement perturbé la tranquillité du site en adoptant un comportement qualifié de "très agressif" par le maire de Mornant, Renaud Pfeffer, dans des propos rapportés par nos confrères du Progrès. La situation a nécessité l’intervention conjointe de la police municipale et des gendarmes du PSIG pour les évacuer.

Face à ces débordements, la communauté de communes Copamo a décidé de frapper fort : exclusion des fauteurs de troubles pour les deux mois d’été, renforcement de la sécurité avec plus d’agents et installation de nouvelles caméras de vidéoprotection autour et dans le centre nautique.

Avec ces mesures, la municipalité entend garantir un été serein à l'ensemble des usagers de la piscine.