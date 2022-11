Face à Toulouse, leader de Top 14, le LOU rugby peut démarrer ce nouveau bloc de championnat sous les meilleurs auspices. Le joueurs de Lyon veulent faire un bon match à domicile.

Un sacré défi attend les joueurs du LOU rugby ce dimanche 27 novembre au Matmut stadium de Gerland. Les Lyonnais reçoivent le leader de Top 14, le Stade toulousain. Un match à part dans la saison, d'autant plus qu'il se déroule juste après la trêve internationale. Coup d'envoi au Matmut stadium de Gerland à 21h05.

Revenir dans les six premiers de Top 14

L'enjeu sportif est assez simple : Toulouse, leader, voudra rebondir après deux matches un peu mitigés à Bayonne (défaite) et à domicile contre le Stade français (match nul). Les Lyonnais, eux, veulent revenir dans le Top 6 du classement : ils sont actuellement septièmes, suite à la victoire de Toulon contre le Stade français. Avant la pause, le LOU s'était imposé à domicile contre Castres, une victoire probante que les joueurs veulent reproduire. Dans ce match, une statistique vient mettre les Lyonnais dans de bonnes dispositions : sur les cinq dernières confrontations, ils se sont imposés quatre fois contre Toulouse. "On a un groupe qui tourne bien et on attaque ce nouveau bloc avec plus de certitudes", affirme Félix Lambey, joueur lyonnais.

Lou rugby : "on se concentre sur nous"

Alors que les internationaux lyonnais et toulousains se sont bien dépensés avec leur équipe nationale, les autres joueurs ont pu prendre quelques jours de repos. Au LOU, le coach ressent son groupe motivé et prêt au combat. "On a retrouvé un groupe plutôt positif, reposé, qui a envie de reprendre le championnat", annonce Xavier Garbajosa, lors d'une conférence de presse rediffusée sur Youtube. Si certains internationaux toulousains ne prendront pas part au match, laissés au repos ou suspendu à l'image d'Antoine Dupont, l'entraîneur lyonnais préfère se pencher sur le jeu de son équipe. "On se concentre sur nous, sur ce qu'on veut faire sur le terrain. Les garçons se donnent les moyens de progresser dans certains secteurs de jeu". Selon lui, l'agressivité, la conquête du ballon et le jeu au sol seront les clés pour "se donner la chance de faire un bon match".

Affronter Toulouse, "un match particulier"

Les supporters ne s'y sont pas trompés, il s'agit d'un match important, comme tous ceux joués année après année face à Toulouse. En effet, il reste une poignée de places, seulement dans deux catégories sur les sept commercialisées. "C'est un match important et particulier parce que l'on joue la meilleure équipe française avec les meilleurs joueurs", note Xavier Garbajosa. Son deuxième ligne, Félix Lambey, acquiesce : "Il n'y a pas besoin de grands discours quand on reçoit à Toulouse. Il va y avoir beaucoup de monde au stade et derrière la télé. C'est une belle occasion pour faire un grand match à Gerland".

Match à suivre en intégralité sur Canal+ ou sur les réseaux sociaux du Lou rugby. Billetterie ici.