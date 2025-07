Chaleur et pollution : Jean-Michel Aulas accuse les écologistes de "bétonner" à Lyon

L'ancien président de l'OL, quasi-candidat aux élections municipales de 2026 a de nouveau taclé les élus écologistes ce jeudi en les accusant de "bétonner" Lyon.

Entouré de Nicolas Sarkozy, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon et Fabrice Pannekoucke, président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Michel Aulas annonçait il y a quelques semaines à propos des élections municipales de 2026 qu'il dirait avant la fin du mois de juin "comment il va y aller et avec qui".

"Plus de chaleur, plus de pollution, moins de solutions"

En ce 3 juillet, l'ancien président de l'OL n'a toujours pas dit avec qui et comment il ira, mais il poursuit ses réflexions, propositions et attaques des écologistes sur ses réseaux sociaux. En plein épisode de canicule et de pollution à l'ozone, Jean-Michel Aulas s'est ainsi fendu d'un message dans lequel il s'interroge sur l'action de "la majorité écologiste". "Plutôt que de végétaliser, elle bétonne. Plutôt que d'isoler les bâtiments anciens, elle investit dans des structures métalliques qui aggravent les îlots de chaleur. Résultat : plus de chaleur, plus de pollution, moins de solutions", écrit-il.

Pour rappel, la Métropole de Lyon, dirigée par l'écologiste Bruno Bernard, a planté cet hiver 80 000 arbres et arbustes, soit 24 000 de plus que l'hiver passé. À titre de comparaison, 3 000 arbres et arbustes avaient été plantés lors de l'hiver 2019-2020. Jean-Michel Aulas indique également que "Lyon ne compte aujourd’hui que 8 m² d’espaces verts par habitant, contre 30 m² à Paris… et 130 m² à Marseille".

Des chiffres que Lyon Capitale n'a pas pu croiser. Selon une étude de l'Insee datée d'avril 2025, les habitants de Marseille ne disposent que de 5m2 d'espaces verts chacun dans le centre-ville. Lyon se place en revanche bien derrière Paris en terme de taux de couverture des parcs et jardins et de part de population y ayant accès à moins de 300 mètres. Moins de 50 % des habitants de Lyon ont ainsi accès à un espace vert à moins de 300 mètres, contre 60 % à Paris.

Depuis 2023, une baisse de la pollution, et plus de végétalisation

En revanche, au palmarès 2023 des villes vertes de France, réalisé par Les entreprises du paysage et Hortis, les responsables d’espaces nature en ville, Lyon se place 4e, six place devant Paris. La palmarès note notamment la réalisation depuis 2021 de 27 vergers urbains. Lyon proposerait selon le palmarès "52 m2 d’espaces verts par habitant, contre 50 m2 en moyenne".

"Les Lyonnais n’attendent pas des postures. Ils veulent une écologie de résultats, plus rigoureuse, plus cohérente", considère malgré tout JMA. Et de conclure : "J’aurai l’occasion d’y revenir, y compris en m’appuyant sur des solutions portées par Team for the Planet : une approche qui parle peu, mais qui agit, rassemble… et obtient des résultats." Le 2 juin, Jean-Michel Aulas relevait déjà que 18 stations de mesures sur les 22 que comptent l'agglomération lyonnaise dépassaient les seuils de l'OMS. "C'est un fait", glisse-t-on dans son entourage, alors que les dits seuils seront de nouveau renforcés en 2027, comme le rappelait Atmo il y a quelques semaines.

"Tous les indices montrent que les principes positifs d'écologie appliqués à de mauvaises réalisations (...) conduisent à un renforcement de la pollution", écrivait JMA. Néanmoins, les NOx sont passés de 80 ug/m3 en 2010 à 30 aujourd’hui. Les particules fines PM10 sont, elles, passées de 40 ug/m3 à environ 20 aujourd’hui selon Atmo. Seul l’ozone, principalement lié à des facteurs estivaux, est en hausse, en partie en raison du réchauffement climatique.